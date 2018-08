Trump: Razem będziemy bronić świętości życia

– Razem podtrzymamy nasz narów]d w modlitwie, będziemy bronić świętości życia i na zawsze pozostanie jednym narodem pod Bogiem – mówił Trump podczas spotkania. Polityk w trakcie przemówienia skierowanego do duchownych i świeckich liderów chrześcijańskich, podkreślał potrzebę ciągłej walki o wolność religii i wartości rodzinnych, w tym o sprzeciw wobec aborcji.

Prezydent dziękował też zebranym za udzielone m wsparcie. – Wsparcie z waszej strony jest niesamowite, ale szczerze mówiąc nie czuje się winny ponieważ dałem wam wiele w zamian – wszystko to co obiecałem – mówił Trump. Jak pokazują badania Pew Reasercb Center, to m.in. poparcie białych protestantów pomogło Trumpowi w zwycięstwie w wyborach prezydenckich w 2016 roku. W tej grupie popierało go kilka razy więcej wyborców niż jego kontrkandydatkę – Hillary Hlinton.

Podczas kolacji w Białym Domu, polityk po raz pierwszy odniósł się też oficjalnie do śmierci senatora Johna McCaina. "Nasze serca i modlitwy są teraz z bliskimi senatora Johna McCina (...) jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko co zrobił ona dla naszego kraju" – mówił Trump.

