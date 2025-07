Samolot lecący z Poznania lądował awaryjnie. "Dym w kokpicie"

Samolot został zmuszony do awaryjnego lądowania w stolicy Holandii, po tym jak piloci zgłosili dym w kokpicie. Informację przekazał w niedzielę brytyjski portal The Standard.

Awaryjne lądowanie w Amsterdamie

Piloci wylądowali. Na pokładzie było ponad 200 pasażerów. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Po lądowaniu z maszyny ewakuowano ponad 200 pasażerów. Piloci zostali przebadani przez lekarzy, ale nie wymagali pomocy medycznej.

Na razie nie ustalono, co było przyczyną wystąpienia dymu w kokpicie samolotu.

Rzecznik linii Wizz Air w rozmowie z holenderską agencją BNO News powiedział, że z Wielkiej Brytanii został wysłany inny samolot, który ma przetransportować pasażerów do Londynu.

Wizz Air wraca do Modlina

Linia lotnicza Wizz Air poinformowała w piątek, że od grudnia tego roku uruchomi 10 tras z lotniska Warszawa-Modlin i przeniesie do Modlina dwa samoloty. W ostatnich latach Wizz Air realizował swoje loty na Mazowszu wyłącznie z Lotniska Chopina i z Radomia.

Ponadto, uruchomi stamtąd loty do Aten, Alghero, Palermo, Bergamo i Brindisi we Włoszech, norweskiego Bergen, Kiszyniowa w Mołdawii, na Maltę, do Pafos (Cypr), Sofii (Bułgaria), do Barcelony (Hiszpania). Wszystkie te połączenia oprócz Alghero ruszą właśnie od grudnia. Trasa do Alghero Wizz Air rozpocznie 31 marca 2026 r.

Rocznie z Modlina linia Wizz Air zaoferuje ponad 500 tys. miejsc rocznie w swoich samolotach i stworzy w tym podwarszawskim porcie ponad 80 miejsc pracy.

Wizz Air przestał operować z Modlina w końcówce 2012 roku. Miało to związek z uszkodzeniem pasa startowego i zawieszeniem lotów z tego lotniska.

