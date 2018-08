"To najgorsze porozumienie, jakie kiedykolwiek zawarto". Trump grozi wycofaniem USA z ważnej organizacji

W rozmowie z agencją Bloomberg News amerykański prezydent oświadczył, że jeśli Światowa Organizacja Handlu się nie zreformuje, wycofa swój kraj z tej organizacji. Donald Trump ocenił, że porozumienie ustanawiające tę organizację „było najgorszym porozumieniem handlowym, jakie kiedykolwiek zawarto”.

Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych, jego kraj jest w światowym handlu traktowany niesprawiedliwie. Za ten stan rzeczy obwinił właśnie Światową Organizację Handlu, która dopuściła do takiej sytuacji.

To nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump tak krytycznie odnosi się do WTO. W ubiegłym roku polityk stwierdził, że organizacja ta została powołana, by przynosić korzyści wszystkim oprócz Stanom Zjednoczonym. – Przegrywamy sprawy sądowe, prawie wszystkie sprawy przed WTO – podkreślał.