Japonia: Powstał największy na świecie drewniany posąg Matki Bożej

Według komentarza NNN "najokazalsze zabytki wiary chrześcijańskiej zazwyczaj można znaleźć w krajach Zachodu. Teraz jednak nowy pomnik powstał w prefekturze Nagasaki w Japonii. Drewniana figura, nazwana „Matką Bożą z zamku Hara”, ma około 10 metrów wysokości i została wykonana w technice azekurazukuri (japoński styl architektoniczny o prostej drewnianej konstrukcji, używany do magazynów (kura), spichlerzy i innych konstrukcji użytkowych) z ogromnych, zazębiających się bali z drewna kamforowego, pochodzących z drzew liczących od 200 do 300 lat.

Powstanie ludowe

Od października 1637 do lutego 1638 w południowej części półwyspu Shimabara trwało powstanie –jeden z największych buntów ludowych w historii Japonii. Chłopi nie tylko wystąpili przeciwko bezlitosnym podatkom nakładanym przez rządzący tam ród Matsukura, lecz był to także konflikt na tle religijnym. Zginęło wówczas wielu katolików, którzy nie mogli znieść prześladowań rozpętanych przez władający wówczas Japonią siogunat Tokugawa.

Zamek Hara był ostatnią twierdzą powstańców. Tutaj bronili się oni przed kolejnymi oblężeniami. Mieszkańcy okolicznych wsi trwali w środku pod dowództwem 16-letniego katolika Amakusa Shirō. Łącznie na terenie zamku miało zginąć około 37 000 powstańców i żołnierzy siogunatu. W zdobyciu zamku pomogli protestanccy Holendrzy, których artyleria ostrzeliwała oblężonych.

Po stłumieniu buntu siogunat zniszczył do ostatniego kamienia wszystkie fortyfikacje znajdujące się na tym terenie. Kiedy w 1990 roku rozpoczęto wykopaliska, znaleziono tam liczne ludzkie kości, a także krucyfiksy, medaliki i różańce. W 2018 roku zamek został wpisany listę światowego dziedzictwa UNESCO jako część dziedzictwa "ukrytych chrześcijan” w regionie Nagasaki.

Dar dla ofiar bityw

Twórca figury maryjnej, katolik Eiji Oyamatsu urodził się w Ryōtsu (obecnie Sado) w prefekturze Niigata w 1934 roku, a obecnie mieszka w Fujisawie w prefekturze Kanagawa. Jest członkiem zrzeszającej artystów organizacji Nitten (Japońska Wystawa Sztuk Pięknych), a w 2011 roku otrzymał najwyższe krajowe wyróżnienie w dziedzinie sztuki – Nagrodę Premiera.

W lutym 1981 Oyamatsu wręczył Janowi Pawłowi II podczas jego wizyty w Japonii niewielką rzeźbę Matki Bożej w stylu japońskiej bogini miłosierdzia Kannon. Postanowił wówczas, że na własny koszt wyrzeźbi większą wersję tego posągu jako dar dla ofiar bitwy o Shimabarę. Wkrótce potem miejscowi wolontariusze powołali Stowarzyszenie na rzecz Światowego Dziedzictwa Minamishimabara, które rozpoczęło zbiórki publiczne i internetowe, aby pozyskać niezbędne środki. W lipcu 2022 roku poszczególne elementy rzeźby przewieziono z pracowni artysty w Fujisawie na miejsce docelowe. Otwarcie mieszczącego rzeźbę "Holu Maryi” nastąpiło 17 września 2024 r.

– Jako rzeźbiarz, nawet gdy nie miałem pieniędzy i nikt nie interesował się moimi pracami, trzymałem dłuto w ręku, modląc się do Boga, by dał mi zadanie, któremu mógłbym poświęcić całe życie. Błogosławieństwo papieża Jana Pawła II było dla mnie wielkim zastrzykiem energii. Skupiałem się wyłącznie na stworzeniu daru, który pocieszy ofiary bitwy o Shimabarę i będzie zbawieniem dla ich zapomnianych dusz – powiedział autor rzeźby w wywiadzie dla telewizji NNN.

Czytaj też:

Totalna zagłada. Dwa dni, które na zawsze zmieniły Japonię