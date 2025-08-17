Roboty zastąpią rekrutów?

Władze w Seulu alarmują, że najniższy współczynnik dzietności na świecie (zaledwie 0,72 dziecka na kobietę w 2023 r.), z którym borykają się Koreańczycy z Południa, sprawił, że liczba 20-latków zmniejszyła się o jedną trzecią. Już teraz brakuje 50 tys. żołnierzy, aby utrzymać pełną gotowość do obrony kraju. Armia Korei Południowej liczy już bowiem 450 tys. żołnierzy, choć na początku XXI w. było to niemal 700 tys. Armia Korei Północnej liczy ok. 1,2–1,3 mln żołnierzy.