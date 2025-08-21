Francja szykuje się do fali protestów. "Żółte Kamizelki" zapowiadają powrót na paryskie ulice

Po siedmiu latach od wybuchu ruchu "Żółtych Kamizelek", znów mówi się o blokadach dróg, starciach z policją i ogólnokrajowych strajkach. Iskrą, która wywołała falę sprzeciwu, stał się projekt budżetu na 2026 rok przedstawiony przez premiera François'a Bayrou.

Drastyczne oszczędności, nawet kosztem świąt

Plan oszczędności na poziomie 44 mld euro, jak wskazują ekonomiści, będzie oznaczał dla Francuzów podwyżki podatków, cięcia wydatków i kontrowersyjną likwidację dwóch świąt – Poniedziałku Wielkanocnego oraz 8 maja, rocznicy zakończenia II wojny światowej. Rząd zapowiada także zamrożenie wydatków socjalnych wartych 1,7 biliona euro, co w praktyce – przy rosnącej inflacji – oznacza realne ich obniżenie.

Premier Bayrou przekonuje, że bez drastycznych reform Francja straci zaufanie rynków finansowych. – Jeśli nie zdecydujemy się na oszczędności, nikt nie będzie chciał nam udzielać pożyczek. Każdej sekundy zobowiązania kraju rosną o 5 tys. euro – ostrzegł w emocjonalnym przemówieniu. Francuski deficyt publiczny w 2024 roku wyniósł 5,8 proc. PKB, znacznie przekraczając dopuszczalne limity UE. Rząd dąży do jego stopniowego obniżenia – do 5,4 proc. w 2025 roku, 4,6 proc. w 2026, aż do zejścia poniżej poziomu 3 proc. PKB w kolejnych latach.

Polityczna destabilizacja?

Jak podkreślają międzynarodowe media, niepewność polityczna we Francji tylko potęguje napięcia. Zaznaczają, że rząd nie ma stabilnej większości w parlamencie, a partie opozycyjne grożą przegłosowaniem wotum nieufności, gdy tylko projekt budżetu trafi do Zgromadzenia Narodowego w październiku.

O losie rządu może zdecydować skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe Jordana Bardelli. Partia ta wstępnie zapowiedziała sprzeciw wobec likwidacji dni wolnych od pracy, choć ewentualne przedterminowe wybory to dla ugrupowania ryzyko – zwłaszcza po wykluczeniu Marine Le Pen z udziału w głosowaniach przez najbliższe pięć lat.

