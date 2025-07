Francja "odwoła" Wielkanoc? Rząd szuka oszczędności

Premier Francji François Bayrou przedstawił plan głębokich reform finansowych, których celem jest ograniczenie deficytu budżetowego. Wśród propozycji znalazła się m.in. likwidacja dwóch dni ustawowo wolnych od pracy: Poniedziałku Wielkanocnego oraz Dnia Zwycięstwa (8 maja). Rząd zapowiada również wprowadzenie nowej składki solidarnościowej dla najbogatszych obywateli.

Zastraszająco szybki wzrost długu

Podczas wystąpienia premier ostrzegł, że państwowy dług rośnie w tempie 5 tys. euro na sekundę i nazwał obecną sytuację "ostatnim przystankiem przed przepaścią". Jak podkreślił, Francja musi ograniczyć wydatki publiczne, do których – jego zdaniem – jest zbyt mocno przyzwyczajona.

Rządowy plan oszczędnościowy ma przynieść łącznie 44 miliardy euro. Zakłada m.in. redukcję zatrudnienia w administracji publicznej, ograniczenie wydatków w wielu obszarach oraz przesunięcie części środków na cele obronne.

Zatrważające dane

Francuski deficyt publiczny w 2024 roku wyniósł 5,8 proc. PKB, znacznie przekraczając dopuszczalne limity UE. Rząd dąży do jego stopniowego obniżenia – do 5,4 proc. w 2025 roku, 4,6 proc. w 2026, aż do zejścia poniżej poziomu 3 proc. PKB w kolejnych latach.

W realizacji reform przeszkodą może być jednak podzielony parlament. Skrajna prawica już miała zapowiedzieć sprzeciw wobec propozycji Bayrou i wezwała do rozważenia kolejnego wniosku o wotum nieufności wobec jego rządu. Premier przetrwał dotąd osiem takich głosowań.

Francja szykuje się do wojny?

Tymczasem w innym tonie wypowiada się prezydent Emmanuel Macron, który wezwał w niedzielę parlament do odpowiedzialności i wsparcia zwiększonych nakładów na obronność. Zmiany mają zostać uwzględnione w projekcie budżetu na 2026 rok. To prawdopodobnie pokłosie francuskiej doktryny obrony i bezpieczeństwa, która zakłada, że do 2030 roku w Europie może wybuchnąć konflikt zbrojny na szeroką skalę z powodu agresywnej polityki Rosji.

Dokument wskazuje na konieczność zwiększenia wydatków na obronność, w tym modernizację sił zbrojnych i wzmocnienie odporności państwa. W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, szczególnie w zakresie ataków hybrydowych, Francja uznaje, że ryzyko konfliktu zbrojnego osiągnęło bezprecedensowy poziom, choć pełnoskalowa wojna na jej terytorium nadal uważana jest za mało prawdopodobną.

