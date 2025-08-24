Nobel dla Trumpa?

GLOBALNE OCHŁODZENIE | Na liście laureatów Pokojowej Nagrody Nobla znajduje się trzech prezydentów USA, którzy otrzymali ją, będąc jeszcze gospodarzami Białego Domu (dostał ją też Jimmy Carter, ale dopiero w 2002 r.).
Pierwszym był Theodore Roosevelt w 1906 r. jako „współtwórca różnych traktatów pokojowych”. Drugim Woodrow Wilson w 1919 r., za wkład w powołanie Ligi Narodów. Trzecim zaś w 2009 r. Barack Obama za... Sam Obama przyznał, że nie wie za co.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
