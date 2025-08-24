Biskupi wstawili się za migrantami. "Ochrona godności"

Hierarcha wydał oświadczenie po tym, jak gubernator stanu Nebraska Jim Pillen ogłosił zmianę przeznaczenia stanowego obozu Work Ethic Camp w McCook na ośrodek dla nielegalnych imigrantów.

Na stronie internetowej stanu podano, że obóz oferuje obecnie „zintegrowany program łączący praktyki oparte na dowodach naukowych z leczeniem i możliwościami edukacyjnymi” dla przetrzymywanych. Pillen powiedział lokalnym mediom, że obiekt „zostanie przekształcony i będzie mógł pomieścić 300 migrantów”, jak podaje Nebraska Examiner.

Ochrona godności imigrantów

W swoim oświadczeniu bp Conley stwierdził, że diecezja Lincoln „od dziesięcioleci” ma prawo udzielać sakramentów i opieki duszpasterskiej zatrzymanym w obozie. – Niezwykle ważne jest, aby każda osoba zatrzymana w federalnym ośrodku detencyjnym dla imigrantów w McCook miała również dostęp do regularnej i stałej opieki duszpasterskiej – stwierdził biskup.

– Ma to fundamentalne znaczenie dla godności każdego człowieka, ponieważ każdy z nas jest powołany do jedności z Bogiem – dodał. Bp Conley nalegał ponadto, aby ośrodek nie był wykorzystywany do przetrzymywania imigrantów, którzy przebywają w kraju nielegalnie, ale raczej „tych, którzy popełnili przestępstwa zagrażające bezpieczeństwu publicznemu”. – Postępowanie w inny sposób podważyłoby moralną legitymację ośrodka i podkopało zaufanie publiczne – argumentował. Hierarcha zaznaczył, że dąży do ochrony godności ludzkiej, która zapewnia bezpieczeństwo publiczne i szanuje naszych braci i siostry migrantów.

List biskupa pojawił się kilka tygodni po tym, jak przywódcy katoliccy na Florydzie otrzymali dostęp duszpasterski do tzw. „Alligator Alcatraz”, ośrodka detencyjnego dla imigrantów w Everglades. Arcybiskup Miami, Thomas Wenski wyraził wcześniej zaniepokojenie faktem, że duchowni katoliccy nie mieli dostępu do ośrodka, choć ostatecznie stan na początku bieżącego miesiąca zezwolił na odprawianie dla nich Mszy św.

Czytaj też:

Klapa programu readmisji. Do Polski odesłano pięciu migrantów, czterech z nich wróciło do NiemiecCzytaj też:

Trump planuje rozmieścić wojsko w kolejnym mieście USA