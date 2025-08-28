Wysadzenie Nord Stream. Kluczowy polski wątek

Jak podają ARD, "Süddeutsche Zeitung" i "Die Zeit", niemieccy śledczy ustalili już tożsamość wszystkich członków grupy sabotażowej, którą stanowi sześciu obywateli Ukrainy. Wobec nich wydano nakazy aresztowania. Okazuje się, że podejrzani w tej sprawie mieli przebywać w Polsce, zarówno przed jak i po akcie sabotażu.

Tak wykryto sprawców

Niemieckie media wskazują, że grupa dywersantów trafiła za Odrę właśnie z Polski. Mężczyźni mieli posłużyć się fałszywymi paszportami. Co ciekawe, jeden z podejrzanych ukrywał się nad Wisłą do połowy ubiegłego roku. Niemiecka prokuratura zwróciła się jednak do polskich służb z prośbą o zatrzymanie obywatela Ukrainy.

Jak wynika z ustaleń mediów, mężczyźnie udało się uciec do Kijowa, w czym miała mu pomóc ukraińska administracja.

Kluczowe w postępowaniu okazały się dowody zabezpieczone na jachcie Andromeda, który został wynajęty podczas akcji sabotażystów. Badania wykazały obecność śladów DNA podejrzanych, a także resztek mieszanki wybuchowej oktogenu i heksogenu, którą znaleziono również na fragmencie rurociągu. Dzięki temu odkryciu śledczym udało się połączyć ekipę nurków z aktem sabotażu.

Rola emerytowanego kapitana Sił Zbrojnych Ukrainy

Amerykański dziennik "Wall Street Journal" poinformował w ubiegłym tygodniu, że obywatel Ukrainy Serhij K., zatrzymany we Włoszech pod zarzutem udziału w sabotażu na Nord Stream, jest emerytowanym kapitanem Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak donosi gazeta, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, kapitan dowodził grupą dwóch żołnierzy i czterech cywilnych nurków, potajemnie zwerbowanych przez ukraińską jednostkę specjalną, w celu podłożenia ładunków wybuchowych, które uszkodziły rurociągi.

W artykule podano, że Serhij K., obecnie emerytowany kapitan Sił Zbrojnych Ukrainy, służył wcześniej w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), a także w elitarnej jednostce obrony powietrznej, która broniła Kijowa w pierwszych miesiącach pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. W maju 2022 roku on i dwóch jego kolegów, a także cywilni nurkowie, zostali zwerbowani do tajnej misji zniszczenia gazociągu.

