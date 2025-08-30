Znany ukraiński polityk zastrzelony. "Makabryczne morderstwo"

Andrij Parubij, były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, został zastrzelony we Lwowie.
Prezydent Ukrainy WołodymyrZełenski poinformował na platformie X, że "minister spraw wewnętrznych Ukrainy IhorKłymenko i prokurator generalny Rusłan Krawczenko poinformowali właśnie o pierwszych znanych okolicznościach makabrycznego morderstwa we Lwowie". "Andrij Parubij zginął. Składam kondolencje jego rodzinie i bliskim" – dodał.
WołodymyrZełenski podkreślił, że "w śledztwie i poszukiwaniach zabójcy biorą udział wszystkie niezbędne siły i środki".
Andrij Parubij urodził się w 1971 roku.
Źródło: DoRzeczy.pl / x.com