Polityczne trzęsienie ziemi. Upadek rządu we Francji

Francuski parlament zagłosował w poniedziałek za odwołaniem rządu z powodu planów ograniczenia rosnącego długu publicznego. Pogłębiło to kryzys polityczny i postawiło prezydenta Emmanuela Macrona przed zadaniem znalezienia piątego premiera w ciągu niecałych dwóch lat.

74-letni Francois Bayrou objął urząd premiera zaledwie dziewięć miesięcy temu. Teraz musi złożyć rezygnację, co stawia Emmanuela Macrona przed coraz mniejszym wyborem.

Rynki finansowe sygnalizują zaniepokojenie kryzysem politycznym i fiskalnym we Francji.

Zgodnie z doniesieniami francuskich mediów, premier Francois Bayrou ma złożyć dymisję na ręce prezydenta Emmanuela Macrona we wtorek rano.

