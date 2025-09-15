Portal, powołując się na dwa niezależne źródła przekazał, że stanowiska stracili dowódcy 17. i 20. korpusu Sił Zbrojnych Ukrainy: WołodymyrSilenka i Maksim Kituhin. Według portalu do dymisji miało dojść tydzień lub dwa tygodnie temu.

Co było powodem dymisji dwóch oficerów?

Powodem dymisji dwóch oficerów, miały być straty pozycji, które nastąpiły w ostatnich tygodniach w rejonach odpowiedzialności obu jednostek.

17. korpus Sił Zbrojnych Ukrainy stacjonuje na odcinku zaporoskim, gdzie Rosjanie zajęli wioskę Kamiańskie. 20. korpus Sił Zbrojnych Ukrainy odpowiada za odcinek frontu na granicy obwodów donieckiego i dniepropietrowskiego – tam z kolei rosyjska armia zajęła niewielki fragment obwodu dniepropietrowskiego. Zaporizke i Nowoheorhijiwka to pierwsze miejscowości w regionie dniepropietrowskim, które opanowali Rosjanie. Wojska rosyjskie posunęły się także naprzód w rejonie miejscowości Szewczenko, Biła Hora oraz w Ołeksandro-Szultyne.

Nowa struktura dowodzenia w ukraińskiej armii

"Ukraińska Prawda" podkreśla, że są to pierwsze zmiany kadrowe, które nastąpiły na stanowiskach dowódców korpusów od wprowadzenia nowej struktury dowodzenia. Uwzględnia ona ten szczebel organizacji ukraińskiej armii.

Proces zmian strukturalnych w ukraińskim wojsku rozpoczął się w lutym 2025 roku. Ma on doprowadzić do lepszej koordynacji działań jednostek niższego szczebla oraz sprawniejszego zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi ukraińskiej armii.

Siły zbrojne Ukrainy planują utworzenie około 20 korpusów. Każdy z nich ma liczyć około 15-20 tys. żołnierzy.

