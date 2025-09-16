Minister obrony Włoch: Nie jesteśmy gotowi na atak Rosji ani żadnego innego kraju

Jak podaje włoski dziennik "Il Fatto Quotidiano", Crosetto stwierdził, że Włochy nie inwestowały wystarczająco w obronność w ciągu ostatnich 20 lat. Jak dodał, "nie da się tego odrobić w rok czy dwa".

– Nie jesteśmy gotowi na atak Rosji ani innego kraju, powtarzam to od dawna. Uważam, że naszym zadaniem jest doprowadzenie kraju do takiego stanu, który pozwoli mu się bronić, gdyby jakiś szaleniec postanowił nas zaatakować: nie mówię o Putinie, mówię o kimkolwiek – podkreślił.

Crosetto: Nasz wkład w obronę wschodniej flanki NATO jest wystarczający. Mamy też południową flankę

Jego zdaniem Włochy "należą do krajów, które wnoszą największy wkład w obronę NATO na wschodniej flance". – Ale mamy też południową flankę, więc uważam, że nasz wkład na wschodniej flance jest wystarczający – wskazał.

Mówiąc o wojnie na Ukrainie, Crosetto wyraził nadzieję na "przyspieszenie działań społeczności międzynarodowej w nadchodzących tygodniach, ponieważ nie mamy już czasu".

– Przy niezmienionych czynnikach sytuacja może się tylko pogorszyć. Pogorszenie sytuacji w porównaniu z tą, która rozwinęła się obecnie, może mieć dramatyczne konsekwencje dla nas wszystkich. Jesteśmy zobowiązani zrobić wszystko, co możliwe, aby zmienić kurs prowadzący do przepaści, która, jak mi się wydaje, jest nie do zatrzymania, a wręcz przyspiesza – ocenił minister.

Inwazja Rosji na Ukrainę. Czy Trumpowi uda się zakończyć wojnę?

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. Na razie nic nie wskazuje na to, aby wojna wkrótce mogła się zakończyć. Wysiłki podejmowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, jego rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim dotychczas nie doprowadziły do przełomu.

Czytaj też:

Burza po słowach prezydenta Włoch. Rosja grozi konsekwencjami