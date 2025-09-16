Nie żyje aktor Robert Redford

Aktor zmarł we wtorek rano w swoim domu w stanie Utah, niedaleko Provo. Robert Redford zmarł we śnie. Przyczyna zgonu nie została podana do publicznej wiadomości.

Biografia aktora

Robert Redford stał się jedną z najwybitniejszych postaci Hollywood w drugiej połowie XX wieku. Urodził się w Santa Monica w Kalifornii, jako syn księgowego. W młodości pasjonował się sportem i otrzymał stypendium sportowe, ale porzucił studia, decydując się poświęcić sztuce i teatrowi. Najpierw studiował malarstwo w Europie, a później aktorstwo w Nowym Jorku.

Redford zyskał światową sławę pod koniec lat 60. dzięki rolom filmowym. Przełomem w jego karierze był film "Boso w parku” (1967), ale prawdziwym triumfem okazał się western "Butch Cassidy i Sundance Kid” (1969), który ugruntował jego wizerunek charyzmatycznego bohatera. W latach 70. zagrał w wielu kultowych filmach: "The Affair” (1973), "Trzy dni Kondora” (1975) i "Armia prezydenta” (1976). Występował z Barbrą Streisand w romantycznym dramacie "Tajni jak my” (1973) oraz z Meryl Streep w "Pożegnaniu z Afryką” (1985). Przez wiele lat pozostawał czołowym aktorem romantycznym i dramatycznym Hollywood.

Jako reżyser, Redford zyskał uznanie filmem "Zwyczajni ludzie” (1980), za który otrzymał Oscara dla najlepszego reżysera. Tworzył filmy o głębokim wydźwięku społecznym, unikając "lekkich” hollywoodzkich produkcji.

Największym osiągnięciem Redforda było założenie Festiwalu Filmowego Sundance w latach 80. XX wieku. Stał się on platformą rozwoju kina niezależnego i wprowadził na rynek nowe pokolenie reżyserów i aktorów. Oprócz działalności filmowej, aktywnie angażował się w działalność proekologiczną i społeczną, występował w obronie przyrody i wspierał inicjatywy edukacyjne. Za życia otrzymał liczne nagrody, w tym honorowego Oscara za wkład w rozwój kina (2002), Złoty Glob i inne wyróżnienia.

