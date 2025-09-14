Znany aktor o Nawrockim: Zrobił jedną rzecz, za którą byłem mu wdzięczny

Maciej Musiał był gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Znany aktor opowiedział historię swojego dziadka – Mariana Markiewicza, ps. "Maryl" – kapitana Wojska Polskiego, żołnierza Armii Krajowej i uczestnika akcji "Burza", który brał udział w wyzwalaniu Wilna (operacja Ostra Brama) oraz uczestniczył w bitwie o Surkonty.

1 września 1947 r. Markiewicz został aresztowany przez UB, a następnie, po brutalnym śledztwie, skazany na 15 lat stalinowskiego więzienia za "działania wrogie ustrojowi".

Musiał: IPN opiekował się moim dziadkiem

– Dzisiejszy prezydent znał mojego dziadka. Jeszcze za czasów, kiedy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. IPN opiekował się moim dziadkiem. Wiedzieli, co zrobił, kim był. Pamiętam nawet, że kiedyś zrobił jedną rzecz, za którą byłem mu wdzięczny – zdradził Musiał.

– Mój dziadek po tym wszystkim co przeżył miał pod domem pomnik żołnierzy armii radzieckiej. Po tym, jak był więziony przez NKWD, przez 10 lat siedział po wojnie w więzieniu, po tym, jak kilkuset jego kolegów w bitwie pod Surkontami zostało przez rosyjskich żołnierz zabitych. Dziadek już przywykł do tego pomnika, ale mnie on strasznie uwierał. Że jak chodził na spacery, to zawsze musiał koło tego pomnika przechodzić. Pomnika, który został zresztą odnowiony przez samorząd, z jakiegoś dziwnego powodu – mówił aktor.

– W końcu uruchomiłem proces usunięcia pomnika. To się rzeczywiście udało. Niestety mój dziadek najpierw zmarł. Dosłownie tydzień albo dwa tygodniu po jego pogrzebie było niszczenie pomnika. To było dla mnie bardzo symboliczne – wspominał. – Prezydent Nawrocki przyjechał (...). Zniszczyli najpierw obelisk, a później rozwalili cokół – dodał.

– Maciej Musiał niszczył w Polsce radzieckie pomniki – skonkludował Stanowski. – W dużym skrócie można tak powiedzieć. (...) Pierwszy raz opowiadam tę historię – przyznał Musiał.

