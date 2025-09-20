Niemcy wysyłają byłego szefa wywiadu do Watykanu

16 września Bruno Kahl, mianowany ambasadorem Niemiec przy Stolicy Apostolskiej, przedstawił kopię listów uwierzytelniających arcybiskupowi Edgarowi Peña Parra, substytutowi do spraw ogólnych. Można oczekiwać, że w najbliższych dniach zostanie przyjęty przez Leona XIV i złoży na ręce Ojca Świętego listy uwierzytelniające.

Kim jest Bruno Kahl

Urodzony 12 lipca 1962 r. w Essen Bruno Kahl od 2016 r. do chwili obecnej pełnił funkcję prezesa Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec. W 1981 r. uzyskał maturę w Kardinal-Frings-Gymnasium w Bonn-Beuel. W tym samym roku rozpoczął służbę wojskową w Bundeswehrze i służył w ówczesnych siłach wywiadowczych, których zadaniem było przesłuchiwanie jeńców wojennych, w związku z czym Kahl nauczył się języka rosyjskiego. Następnie ukończył studia prawnicze. W 2008 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w Bonn na podstawie pracy na temat elementów katolickiej myśli w świeckiej teorii politycznej Carla Schmitta. Jest z wykształcenia dziennikarzem, wojskowym, który osiągnął stopień pułkownika, pracował w Kancelarii Federalnej. W latach 1996–2005 pracował w frakcji CDU/CSU w Bundestagu, gdzie pełnił różne funkcje, współpracując z Wolfgangiem Schäuble, ówczesnym przewodniczącym frakcji.

W 2005 r., w pierwszym rządzie Merkel, Kahl pełnił funkcję szefa biura ministra spraw wewnętrznych i rzecznika prasowego, kierowanego wówczas przez Schäuble. Kiedy ten objął kierownictwo nad ministerstwem finansów, Kahl podążył za nim w 2010 r. Od 2016 r. był przewodniczącym Federalnej Służby Wywiadowczej.

23 lutego 2022 r., dzień przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Kahl udał się do Kijowa na długo planowane rozmowy z ukraińskimi służbami wywiadowczymi. Ponieważ zbliżał się początek ataku, w oczekiwaniu na zamknięcie przestrzeni powietrznej samolot służbowy, którym przyleciał Kahl, został odesłany z powrotem do Niemiec. Kahl, zgodnie z własnymi oświadczeniami, po rozpoczęciu ataku wrócił drogą lądową, zgodnie z planem. Ukraińcy poprosili, aby w geście solidarności nie odwoływać podróży, więc Kahl podjął ryzyko. Świadomie nie dołączył do niemieckiej ambasador Anki Feldhusen, która została odwołana wieczorem 23 lutego 2022 r. Z powodu wybuchu wojny rozmowy z Ukraińcami nie doszły do skutku.

Bruno Kahl jest katolikiem, wdowcem i ma dwoje dzieci.

Czytaj też:

Watykan: Kard. Parolin przyjął przedstawicielkę ZełenskiegoCzytaj też:

Leon XIV przyjął ukraińskie kobiety. "Atmosfera współczucia"