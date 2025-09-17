Leon XIV przyjął ukraińskie kobiety. "Atmosfera współczucia"

Spotkanie odbyło się w szczególnej atmosferze modlitwy i współczucia. Ojciec Święty podziękował ukraińskim kobietom za liczne dary, które przekazały jako znak miłości i nadziei, wyraził swoje wsparcie dla Ukraińców, którzy przeżywają ogromne cierpienia wojny.

"Kolejnym źródłem inspiracji i nadziei jest spotkanie papieża z ukraińskimi kobietami, które każdego dnia czekają na powrót swoich bliskich" – napisał w mediach społecznościowych Andrij Jurasz, ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej, podkreślając znaczenie tego wydarzenia dla krewnych jeńców wojennych i całego narodu ukraińskiego.

Ważny gest ze strony Leona XIV

Spotkanie to, było kolejnym ważnym krokiem w konsekwentnym wspieraniu przez papieża Leona XIV i Stolicę Apostolską wysiłków na rzecz uwolnienia ukraińskich jeńców wojennych.

W poprzednich miesiącach Ojciec Święty przyjmował delegacje Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, otrzymywał listy jeńców podczas oficjalnych audiencji i wzywał społeczność międzynarodową do zwiększenia presji na rzecz ich uwolnienia.

Spotkanie z krewnymi było okazją do osobistego wyrażenia współczucia, błogosławieństwa i nadziei na uwolnienie tych, którzy nadal są przetrzymywani – stwierdza portal rkc.org.ua.

Zełenski na audiencji u papieża

Po zakończeniu Mszy inauguracyjnej papież Leon XIV przyjął na audiencji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i pierwszą damę Ołenę Zełenską – podała oficjalna strona internetowa prezydenta Ukrainy.

Była to pierwsza audiencja nowego papieża dla przywódcy jakiegokolwiek państwa.

Prezydent pogratulował papieżowi Leonowi XIV rozpoczęcia pontyfikatu i zaznaczył, że jest on nadzieją dla milionów ludzi pragnących pokoju. Władimir i Ołena Zełenscy podziękowali za wsparcie jakiego Ojciec Święty udziela Ukrainie i jego apel o sprawiedliwy i trwały pokój, uwolnienie jeńców i powrót uprowadzonych przez Rosjan dzieci. Podczas rozmowy zastanawiano się, jak można to osiągnąć jak najszybciej.

Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że autorytet i głos Stolicy Apostolskiej mogą odegrać ważną rolę w zakończeniu tej wojny. Prezydent poinformował Ojca Świętego o rozmowach w Stambule i podziękował za gotowość Watykanu do pełnienia roli platformy do bezpośrednich negocjacji między Ukrainą a Rosją. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny potwierdził, że Ukraina jest gotowa do negocjacji w dowolnym formacie, aby osiągnąć realne rezultaty. Szczególną uwagę poświęcono pomocy w uwolnieniu jeńców i powrocie dzieci. Papież Leon XIV zapewnił, że dołoży wszelkich starań w tej dziedzinie.

