– Koszt jednego roku wojny wynosi 120 miliardów dolarów – zauważył Zełenski podczas wspólnego briefingu z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą w Kijowie. Według niego, połowa tej kwoty (60 miliardów dolarów) pochodzi z budżetu Ukrainy.

Jednocześnie, jak podkreślił prezydent, musi "znaleźć kolejne 60 miliardów w przyszłym roku”.

– Mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę, ale w każdym razie plan "A” to jej zakończenie. Plan "B” to 120 miliardów. To duże wyzwanie – podkreślił Zełenski.

Wyjaśnił, że nie twierdzi, iż te środki, tak duża suma, będą potrzebne w czasie pokoju, np. w warunkach zawieszenia broni lub wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa w pierwszych 10 latach.

Wydatki wojenne Ukrainy

Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow twierdzi, że Ukraina wydaje na wojnę około 172 milionów dolarów (7 miliardów hrywien) w ciągu jednego dnia.

Wcześniej były finansista Morgan Stanley i Bank of America, Craig Kennedy, stwierdził, że Rosja wydaje na wojnę z Ukrainą dwa razy więcej niż jej wydatki na obronę, zgodnie z budżetem federalnym. Jeśli wojna będzie się przeciągać, ten plan się załamie, a Kreml nie będzie w stanie pokryć kosztów utrzymania armii.

NATO kupuje broń dla Kijowa

Pierwsze pakiety amerykańskiej pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy od administracji prezydenta Donalda Trumpa zostały zatwierdzone, poinformowały źródła Reutersa. Mogą one zostać wysłane wkrótce, gdy Waszyngton wznowi dostawy broni do Kijowa, tym razem w ramach nowej umowy finansowej z sojusznikami.

Dziennikarze zauważyli, że jest to pierwsze zastosowanie nowego mechanizmu opracowanego przez USA i ich sojuszników, umożliwiającego dostarczanie Ukrainie broni ze składów amerykańskich kosztem państw NATO.

Według agencji Reuters, podsekretarz obrony ds. polityki Elbridge Colby zatwierdził dwie dostawy o wartości 500 milionów dolarów w ramach nowego mechanizmu o nazwie "Priority Ukraine Requirements List”, znanego pod skrótem PURL.

