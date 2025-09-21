Zastrzelić konserwatywny umysł!

Russell Kirk – pisarz i myśliciel polityczny – był obok Richarda M. Weavera, Williama F. Buckleya czy Thomasa Molnara jedną z najważniejszych postaci rozwijającego się w dwóch dziesięcioleciach po zakończeniu drugiej wojny światowej amerykańskiego intelektualnego konserwatyzmu. Jego opublikowana w 1953 r. książka pt. „Konserwatywny umysł” („The conservative mind”), śledząca konserwatywne inspiracje w amerykańskiej myśli i kulturze politycznej, do dzisiaj jest uważana za jeden z tekstów formacyjnych nie tylko dla tzw. ­paleokonserwatystów.

Czterdzieści lat po ukazaniu się tej przełomowej dla amerykańskiego ruchu konserwatywnego książki urodził się Charlie Kirk. W naszych czasach nazwisko Kirk, zwłaszcza dla młodych Amerykanów czerpiących wiedzę o świecie z TikToka oraz internetowych podcastów, kojarzone jest z konserwatyzmem właśnie dzięki temu popularnemu komentatorowi. 10 września ten konserwatywny influencer, mający miliony followersów w mediach społecznościowych, został zamordowany w czasie debaty na jednym z uniwersytetów w stanie Utah.