Niemcy uznają państwowość Palestyny? Jasna odpowiedź

Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul przypomniał i potwierdził stanowisko Niemiec, że decyzja dot. uznania państwowości Palestyny powinna nastąpić dopiero na końcu procesu negocjacyjnego prowadzącego do rozwiązania dwupaństwowego między Palestyną i Izraelem.

– Odpowiedni proces negocjacyjny między Izraelem a Palestyńczykami musi rozpocząć się teraz – powiedział Wadephul w poniedziałek, przed wylotem do Nowego Jorku na debatę generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych. – Negocjowane rozwiązanie dwupaństwowe to droga, która może umożliwić Izraelczykom i Palestyńczykom życie w pokoju, bezpieczeństwie i godności – podkreślił szef niemieckiej dyplomacji.

Polityk zaznaczył, że "dwa lata po ataku terrorystycznym Hamasu z 7 października 2023 r. nadal nie widać wyjścia z konfliktu". – To, czego potrzebuje teraz region, to natychmiastowe zawieszenie broni, znacznie większa pomoc humanitarna dla mieszkańców Gazy oraz natychmiastowe, bezwarunkowe uwolnienia zakładników – zaapelował minister. Ponownie potępił obecną ofensywę Izraela na miasto Gaza, określając ją jako "całkowicie błędną drogę".

Palestyna zadowolona z decyzji

Minister spraw zagranicznych Palestyny Varsen Aghabekian Shahin powiedział, że kraje, które w tym tygodniu uznały państwo palestyńskie, podejmują nieodwracalny krok, który utrwala rozwiązanie dwupaństwowe i przybliża niepodległość i suwerenność Palestyny.

Państwo palestyńskie uznaje już ponad 140 państw. Reuters ocenia, że decyzja Kandy, Australii i Wielkiej Brytanii "rozzłości Izrael".

Z kokolei premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego zagraża interesom Izraela i stanowi "absurdalną nagrodę za terror" Hamasu. Zapowiedział, że w najbliższych dniach Izrael zareaguje na uznawanie Palestyny przez kolejne państwa świata.

