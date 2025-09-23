Harris przerywa milczenie. Skrytykowała Bidena

Kamala Harris w końcu przerwała milczenie po przegranych z Donaldem Trumpem wyborach prezydenckich w USA. W rozmowie z MSNBC odniosła się do wydarzeń z kampanii prezydenckiej. Oceniła, że z perspektywy czasu uważa za błędną decyzję Joe Bidena o ponownym starcie w wyborach.

Była wiceprezydent USA Donalda Trumpa nazwała "tyranem, który z powodu kruchego ego wykorzystuje rząd federalny, by spełniać swoje kaprysy i fantazje".

Kamala Harris w wywiadzie została zapytana, czy wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich. Nie wykluczyła takiej możliwości. Zaznaczyła jednak, że obecnie nie jest to jej priorytetem.

Kamala Harris napisała książkę "107 dni"

We wtorek ukazała się książka Kamali Harris "107 dni". W książce również krytycznie oceniła decyzję o kandydowaniu Joe Bidena. "To decyzja Joego i Jill. Wszyscy powtarzaliśmy to jak mantrę, jakbyśmy byli zahipnotyzowani. Czy była to delikatność, czy lekkomyślność? Patrząc wstecz, uważam, że była to lekkomyślność. Stawka była po prostu zbyt wysoka. Nie była to decyzja, którą należało pozostawić ego lub ambicji jednej osoby. To powinno być coś więcej niż osobista decyzja" – napisała.

Zarzuciła również otoczeniu Joe Bidena, że otrzymała zbyt mało wsparcia, aby odeprzeć krytykę ze strony prawicowych aktywistów. "Mieli ogromny zespół ds. komunikacji. Karine Jean-Pierre codziennie organizowała briefingi w sali prasowej. Jednak uzyskanie pozytywnej opinii na temat mojej pracy lub obrony przed fałszywymi atakami było prawie niemożliwe" – napisała. Zasugerowała też, że "dowiedziała się, iż zespół prezydenta często podsycał negatywne plotki na jej temat".

W książce napisała jednak, ze uważa Joe Bidena za znacznie bardziej kompetentnego niż Donalda Trumpa. "W swoim najgorszym dniu był lepiej poinformowany, bardziej rozważny i znacznie bardziej empatyczny niż Donald Trump w swoim najlepszym dniu" — stwierdziła.

