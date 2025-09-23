Von der Leyen przyznała rację Trumpowi. "Pracujemy nad tym"

Do spotkania amerykańskiego przywódcy z przewodniczącą Komisji Europejskiej doszło na marginesie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Ursula von der Leyen stwierdziła, że Donald Trump ma rację, jeśli chodzi o zaprzestanie importu rosyjskiej ropy przez Europę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała pracę nad osiągnięciem tego do końca bieżącego roku. – Donald Trump ma absolutną rację. Pracujemy nad tym – powiedziała.

Z kolei prezydent USA pochwalił przewodniczącą Komisji Europejskiej, określając ją jako "bardzo wpływową, bardzo inteligentną kobietę i przyjaciółkę". Dodał, że "wykonuje fantastyczną pracę zarządzając wieloma różnymi krajami".

Trump wystosował list do państw NATO

W połowie września prezydent USA poinformował na portalu Truth Social, że wystosował list do wszystkich państw NATO i „całego świata”, w którym zadeklarował, że jest gotów nałożyć kolejne sankcje na Rosję. Postawił jednak warunek– wszystkie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego przestaną kupować rosyjską ropę.

"Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo, i gdy wszystkie państwa NATO przestaną kupować ropę od Rosji" – napisał.

Amerykański przywódca podkreślił, że "zaangażowanie NATO w zwycięstwo było znacznie mniejsze niż 100 proc., a zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych były szokujące!".

"Znacznie osłabiają one waszą pozycję negocjacyjną i siłę przetargową wobec Rosji. W każdym razie, jestem gotowy ruszyć«, gdy będziecie gotowi. Tylko powiedzcie, kiedy" – dodał we wpisie.

