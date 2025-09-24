USA: Biskupi za ochroną sportów kobiecych

Opinia wspiera wnioskodawców w obu sprawach sądowych, które wynikają z pozwów wniesionych przez młodych mężczyzn identyfikujących się jako kobiety i sprzeciwiających się stanowym zakazom udziału chłopców w sporcie dziewcząt. W opinii episkopatu zaznaczono, że złożono ją w celu zajęcia się "błędami prawnymi w orzeczeniach sądów niższej instancji oraz katastrofalnymi skutkami praktycznymi, jakie orzeczenia te mogą mieć dla instytucji katolickich”.

Spory sądowe

Sprawa West Virginia przeciwko B.P.J. wynikała z pozwu wniesionego przez 11-letniego wówczas chłopca przeciwko stanowi w związku z ustawą o ochronie sportów kobiecych, po tym jak nie pozwolono mu przystąpić do ligi przeznaczonej wyłącznie dla kobiet. Sąd apelacyjny czwartej instancji zablokował tę ustawę, twierdząc, że jej egzekwowanie zaszkodzi chłopcu "ze względu na płeć”.

Sprawa The Little przeciwko Hecox dotyczyła sportowca płci męskiej, który pozwał stan w związku z ustawą o sprawiedliwości w sporcie kobiet. Sąd Apelacyjny podobnie utrzymał blokadę ustawy w 2023 r. Obie sprawy zostaną rozpatrzone przez Sąd Najwyższy począwszy od października. Podejmie on decyzję, czy stany mają prawo zakazać mężczyznom udziału w ligach sportowych kobiet.

Uczciwa rywalizacja

Biskupi zaznaczają, że przepisy tworzące sporty wyłącznie dla kobiet są zgodne z prawem, podkreślając wartość wychowawczą sportu i zapewnienie dziewczętom i kobietom możliwości rywalizacji. "Uwzględniając naturalną przewagę mężczyzn w sporcie, tworzenie drużyn wyłącznie dla kobiet zapewnia dziewczętom i kobietom możliwość bezpiecznego i sprawiedliwego rywalizowania” – stwierdzają.

Episkopat przypomina, że organizacje katolickie uczestniczą w wielu programach federalnych i gdyby zezwolono mężczyznom na rywalizację w sporcie kobiecym to mogą one być zmuszone do rezygnacji z tego finansowania. "Wypchnięcie szkół katolickich z programów federalnych zaszkodzi uczniom w całym kraju” – stwierdzają biskupi. Dodają, że wynika to z faktu, że "zezwolenie na taką rywalizację podważyłoby fundamentalne nauki katolickie dotyczące niezmiennych, nadanych przez Boga różnic między płciami”.

