Rosja pomoże Chinom. Celem może być jeden kraj

Pekin może dzięki temu osiągnąć swój strategiczny cel. Jak podaje "Washington Post", porozumienia między Rosją a Chinami zapewnia Państwu Środka dostęp do szkoleń i technologii w jednym z nielicznych obszarów, w którym to Moskwa cieszy się większym potencjałem od Pekinu.

Coraz ściślejsza współpraca Chin i Rosji. Tajwan może być celem

Amerykański dziennik wskazuje, że Rosja – chcąc utrzymać działania zbrojne na Ukrainie – staje się coraz bardziej zależna od Chin, jeśli chodzi o towary podwójnego zastosowania.

Pekin chce jednak skorzystać z moskiewskich doświadczeń, aby przyspieszyć proces modernizacji własnej armii i dostosować jej potencjał do poziomu, jaki prezentują amerykańskie siły zbrojne.

„Washington Post” podkreśla, że dokumenty, które zostały sprawdzone przez brytyjski think tank RUSI, wskazują na pogłębiający się sojusz chińsko-rosyjski, który zmierza w kierunku rozwijania interoperacyjnych systemów, a także dzielenia się doświadczeniem bojowym na obszarach uznawanych przez Pekin za kluczowe dla wygrania bitwy o Tajwan.

Chińscy eksperci w Rosji. Wiadomo, czym się zajmują

Tymczasem, jak donosi Reuters, chińscy inżynierowie i specjaliści ds. dronów wielokrotnie odwiedzali Rosję, aby wspierać prace nad wojskowymi bezzałogowcami.

Tak wynika z dokumentów i ustaleń dwóch europejskich urzędników ds. bezpieczeństwa, do których dotarła agencja Reuters. Według źródeł, chińscy eksperci pojawiali się w Rosji od drugiego kwartału 2024 roku.

W tym samym czasie rosyjska fabryka zbrojeniowa "Kupol" miała otrzymywać dostawy chińskich dronów bojowych i rozpoznawczych za pośrednictwem rosyjskiej firmy TSK Vektor, znajdującej się na listach sankcyjnych USA i Unii Europejskiej.

Dokumenty wskazują, że "Kupol" testował m.in. chińskie drony A60, A100 i A200 na poligonie wojskowym w Czebarkulu w obwodzie czelabińskim.

