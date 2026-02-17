Coraz większa cenzura w Rosji. Wkrótce wyłączą popularny komunikator

Kanał Baza, powołując się na źródła, twierdzi, że od 1 kwietnia Roskomnadzor rozpocznie „całkowite blokowanie komunikatora”. Wprowadzone zostaną ograniczenia podobne do tych obowiązujących w przypadku Instagrama i Facebooka (należących do Meta, uznanych za ekstremistyczne i zakazanych w Rosji).

Cenzura w Rosji. Telegram zostanie wyłączony

Według źródeł kanału Telegram przestanie działać na całym terytorium Rosji za pośrednictwem mobilnego internetu i Wi-Fi.

„Agencja nie ma nic do dodania do wcześniej opublikowanych informacji w tej sprawie” – oświadczył Roskomnadzor.

Agencja zintensyfikowała działania mające na celu spowolnienie Telegramu 10 lutego. Według Kommiersanta, czas potrzebny na przetwarzanie żądań przez domenę serwisu, się podwoił. Regulator obiecał kontynuację ograniczeń, jeśli firma nie umieści serwerów w Rosji i „nie będzie przestrzegać rosyjskiego prawa”.

MAX. Komunikator kontrolowany przez Kreml

Założyciel Telegrama, Paweł Durow, uważa, że Rosja ogranicza dostęp do jego komunikatora, próbując zmusić swoich obywateli do korzystania z państwowej aplikacji stworzonej w celu inwigilacji i cenzury politycznej.

Kreml wprowadza jeden kontrolowany przez rząd komunikator, MAX, z którym zintegrowane są usługi państwowe. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa uważają, że komunikator ten w pełni kontroluje komunikację, a nawet zawartość urządzeń użytkowników.

