Giertych chce "zamknąć portale, które bawią się algorytmami na korzyść Rosji"

Mec. Roman Giertych opublikował długi wpis, w którym przekonuje, że obecna sytuacja bezpieczeństwa zmusza do radyklanych kroków. Twierdzi, że USA przestały być wiarygodnym sojusznikiem, a Europa powinna zacząć wykorzystywać dostępne narzędzia do zwalczania prorosyjskich narracji.

"Jesteśmy w nowej epoce. To co się wydarzyło przez ten tydzień zmieniło na wiele lat naszą rzeczywistość. Rosyjski atak dronami i internetowymi konfabulacjami na Polskę to nie jest ta zmiana. Zmianą jest reakcja na ten atak ze strony USA. A raczej jej brak. Prezydent USA stwierdził, że atak mógł być 'pomyłką'. Sekretarz stanu Rubio, że mógł być niezamierzony. Donald Trump w chwilę przed atakiem zlikwidował porozumienie z NATO o wspólnej walce z dezinformacją rosyjską, a chwilę po ataku zażądał od Europejczyków w zamian za zgodę na kolejne sankcję na Rosję wypowiedzenia wojny handlowej Chinom, Indiom i innym krajom azjatyckim poprzez wprowadzenie absurdalnych taryf celnych. Wiceprezydent Vance już po ataku wezwał do zakończenia izolacji ekonomicznej Rosji. USA zniosły część sankcji handlowych na Białoruś. Trump oskarżył ponownie Bidena i Żeleńskiego o wywołanie wojny z wielką Rosją i naśmiewał się z oczekiwań Ukrainy aby wysłał im nowe rakiety do obrony" – wylicza poseł KO.

Giertych chce zamykania portali i kont

Giertych twierdzi, że ostatni tydzień zmienił świat. "W języku realnej polityki ruchy administracji USA oznaczają ni mniej ni więcej tylko to, że Trump dogadał się z Putinem i pozostawił mu wolną rękę do działań w Ukrainie i w Europie Wschodniej, a może nawet w całej Europie. Tym samym cała odpowiedzialność za obronę naszego kontynentu spadła na Europę. Z pozytywnych rzeczy można zauważyć, że Europa to od razu zrozumiała. Po ataku dronami właściwie wszystkie kraje europejskie NATO wysłały nam pomoc, a Francuzi wysłali do Polski mogące przenosić broń atomową samoloty. Oczywiście Trump, ze względów wewnętrznych, nie może od razu zlikwidować swego uczestnictwa w NATO, jednakże zaufanie, które jest istotą każdego sojuszu zniknęło na lata. Ta utrata zaufania do USA może być nieodwracalna. Trzeba jednak w tym wydarzeniu dostrzec szansę. Europa jest na tyle bogata i wyposażona w myśl techniczną, że mogłaby odgrywać rolę globalnego gracza" – podkreśla.

"Warunkiem jest jednak moim zdaniem to, że należy ukrócić sączoną na cały kontynent propagandę rosyjską wspieraną obecnie przez algorytmy chińskie i amerykańskie wielkich portali społecznościowych. Również w Polsce w tym zakresie są ogromne wyzwanie. Zacząłbym od rzeczy oczywistej. Ci którzy wychwalają Rosję, Putina, albo działania rosyjskie na Ukrainie powinni natychmiast trafić do więzienia. Przewiduje to art. 117 par. 3 kodeksu karnego i trzeba zacząć go stosować. Portalom społecznościowym, które bawią się (jak Tik-Tok w kampanii Nawrockiego) algorytmami na korzyść sił sprzyjających Rosji należy podziękować i je zamknąć. Inne przestrzec przed wtrącaniem się w nasze życie polityczne. Tych którzy powtarzają w mediach społecznościowych oczywiste kłamstwa na rzecz Rosji należy zamykać konta. Państwo ma takie narzędzia. Jeżeli tego nie zrobimy to UE się rozpadnie, Ukraina przestanie otrzymywać finansowanie, a my skończymy jako kolejny kraj buforowy pomiędzy wschodem i zachodem rządzony przez namiestnika z Moskwy. Piszę te słowa również w stronę kolegów z rządu, bo to od nich teraz najwięcej zależy. Należy wyciągnąć wnioski z tej wielkiej zmiany, która się dokonała w geopolityce. Teraz albo nigdy nadchodzi czas twardych decyzji. Już czas najwyższy" – przekonuje poseł KO.

