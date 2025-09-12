Kaczyński o słowach Trumpa. "Uważam inaczej. To jest wprowadzanie w błąd"

Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński był pytany o słowa Donalda Trumpa o rosyjskich dronach w Polsce. – To mogła być pomyłka, ale niezależnie od tego nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji i mam nadzieję, że ona wkrótce się skończy – stwierdził prezydent USA.

Wcześniej amerykański przywódca tylko raz publicznie skomentował naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. W środę napisał w swoim serwisie Truth Social: "O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!".

Kaczyński o słowach Trumpa: Wprowadzanie w błąd

– Ja oczywiście uważam inaczej. W moim przekonaniu w żadnym wypadku nie była to pomyłka. Nie mam prawa mówić o tym, co działo się wczoraj na tajnej części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mogę powiedzieć ogólnie, że tam ta sprawa też była omawiana, właśnie sprawa tej "pomyłki" – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– To jest po prostu wprowadzanie w błąd, ale jeżeli chodzi o komentowanie tej wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, to chciałbym na tym skończyć – stwierdził.

– To były rosyjskie drony. Cała reszta to jest po prostu ich propaganda, bo oni chcą dzielić, chcą dzielić Polaków wewnątrz i wszystko robią, żeby te podziały nie były zasypywane. Robią wszystko, żeby nas dzielić z innymi narodami dawnej strefy sowieckiej. (...) Każdy świadomy Polak, w szczególności świadomy polski patriota, powinien o tym wiedzieć – mówił Kaczyński.

Lider PiS był dopytywany przez dziennikarzy, czy "prezydent Trump powinien zareagować bardziej stanowczo". – To jest kwestia, która w tej chwili jest – można powiedzieć – w trakcie. Mamy stanowczą reakcję NATO, a NATO to jest przecież instytucja, która jest w wielkiej mierze – to oczywiście jest pewien skrót myślowy – po prostu amerykańska – odparł. – To jest odpowiedź na to pytanie – podkreślił.

