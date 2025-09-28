Pentagon organizuje pilne spotkanie. "Rzadko spotykane"

Media za oceanem wskazują na "rzadko spotykane zgromadzenie dowódców wojskowych kraju w jednym miejscu". Jak podał "Washington Post", w spotkaniu wezmą udział generałowie i admirałowie.

Kilka dni temu informowano, że sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth nakazał setkom generałów i admirałów amerykańskiej armii z całego świata zebranie się właśnie we wtorek w bazie Korpusu Piechoty Morskiej w Wirginii. "Washington Post", który opisał sprawę, zwrócił uwagę na lakoniczność rozkazu, a także niepokój wśród dowódców.

Dziennik dotarł teraz do dokumentów, z których wynika, że Biały Dom potwierdził udział Donalda Trumpa w spotkaniu, do którego dojdzie w Quantico. Obecność prezydenta USA oznacza zmianę podejścia organizacji zabezpieczenia spotkania – na miejscu pojawiają się funkcjonariusze Secret Service.

Spekulacje wokół spotkania. Niepokój wojskowych

W piątek stacja CNN podała, że powodem wezwania amerykańskich wojskowych jest przemówienie sekretarza Departamentu Wojny Pete’a Hegsetha dotyczące "etosu wojownika", nowej wizji resortu oraz standardów w armii.

Według źródeł zbliżonych do Pentagonu, Hegseth ma przedstawić zmiany w regulaminach dotyczących sprawności fizycznej i wyglądu żołnierzy. – To ma pokazać, jak wygląda nowe wojsko pod rządami prezydenta – powiedział stacji CNN przedstawiciel Białego Domu.

Jak poinformował "Washington Post", Hegseth wcześniej zapowiadał redukcję liczby generałów o 20 proc. i dokonał już kilku głośnych zwolnień, w tym szefa wojskowej agencji wywiadowczej DIA. Część dowódców obawia się, że wtorkowe spotkanie może zapoczątkować kolejne zmiany personalne.

Przemówienie Hegsetha, jak zapowiadają media, ma zostać nagrane i rozpowszechnione przez Biały Dom. "Chodzi o to, żeby wprowadzić konie do stajni i zahartować je" – powiedział anonimowo urzędnik Pentagonu, cytowany przez CNN.

