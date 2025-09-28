"Istnieje prawdziwa szansa". Tajemniczy wpis Trumpa

"Istnieje prawdziwa szansa na wielkość Bliskiego Wschodu" – napisał w niedzielę na swojej platformie Truth Social Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wskazał jednak żadnych szczegółów dotyczących tego, co miał na myśli.

Agencja Reutera wskazuje jednak, że w poniedziałek w Białym Domu amerykański przywódca ma się spotkać z premierem Izraela Benjaminem Netanjah. Spotkanie polityków ma dotyczyć ustalenia ram porozumienia ws. Palestyny.

Trump: Porozumienie bardzo blisko finalizacji

Media zwracają uwagę, że to już kolejny wpis Donalda Trumpa utrzymany w podobnym tonie. Zaledwie kilka dni temu prezydent USA podkreślał, że jest bliski zawarcia porozumienia kończącego wojnę w Strefie Gazy.

"Mamy prawdziwą szansę na wielkość Bliskiego Wschodu. Wszyscy jesteśmy gotowi na coś wyjątkowego, po raz pierwszy w historii. Doprowadzimy to do końca" – zapewniał Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA ogłosił z kolei w piątek, że porozumienie mające zakończyć konflikt w Strefie Gazy jest "bardzo blisko" finalizacji.

Według niego układ ma doprowadzić do wstrzymania działań wojennych i uwolnienia zakładników. – Myślę, że mamy może porozumienie w sprawie Gazy. To porozumienie, które przywróci zakładników i zakończy wojnę… będziemy mieć pokój – powiedział Trump przed wylotem na turniej Ryder Cup w stanie Nowy Jork.

Prezydent USA: Ósma wojna, którą zakończę

Prezydent Stanów Zjednoczonych wypowiadając się na temat ewentualnego pokoju w Strefie Gazy zaznaczył, że byłaby to ósma wojna, której uda mu się położyć kres. Szczegółów jednak nie ujawnił. Co warte podkreślenia, deklaracja prezydenta padła wkrótce po wystąpieniu premiera Izraela Benjamina Netanjahu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, w którym szef izraelskiego rządu zapowiedział kontynuację operacji przeciwko Hamasowi.

Słowa Trumpa potwierdza niejako prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Poinformował on po spotkaniu w Białym Domu, że wraz z Trumpem uzgodnili kierunki działań na rzecz zawieszenia broni w Strefie Gazy i późniejszego trwałego pokoju.– Wyjaśniliśmy sobie, jak najpierw osiągnąć zawieszenie broni w Strefie Gazy i w całej Palestynie, a następnie dążyć do trwałego pokoju. Panowało w tej sprawie wspólne zrozumienie – powiedział Erdogan. Turecki przywódca zaznaczył, że nadal uważa rozwiązanie dwupaństwowe za klucz do stabilizacji w regionie.

Czytaj też:

Izrael upokorzony. Małe państwo podjęło decyzjęCzytaj też:

Kompromitacja Netanjahu. Premier Izraela wygwizdany w ONZ