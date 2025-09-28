Fejkowe nagranie z Trumpem. Udostępnił je... prezydent USA

Amerykański przywódca zamieścił zaskakujący materiał na swojej platformie Truth Social późną nocą w sobotę. Prezydent nie opatrzył go żadnym słowem komentarza.

Fałszywy prezydent USA zachwala "cudowne łóżka"

Na nagraniu widzimy fikcyjną rozmowę z Donaldem Trumpem, którą na antenie telewizji Fox News prowadzi jego synowa Lara Trump. Głowa państwa ogłasza w fałszywym programie powstanie "szpitali MedBed", w których znajda się nowoczesna łóżka potrafiące wyleczyć wszelkie dolegliwości.

– Każdy Amerykanin wkrótce otrzyma własną kartę MedBed. Za jej pomocą będziecie mieli zagwarantowany dostęp do naszych nowych szpitali prowadzonych przez czołowych lekarzy w kraju, wyposażonych w najbardziej zaawansowaną technologię na świecie. Te obiekty są bezpieczne, nowoczesne i zaprojektowane, by przywrócić każdego obywatela do pełnego zdrowia i siły – mówi fejkowy Trump, który ogłasza jednocześnie powstanie "nowej ery służby zdrowia".

Portal The Daily Beast podaje, że telewizja Fox News już zaznaczyła, że nie wyprodukowała materiału. Z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych nie wypowiedział się na temat zaskakującego nagrania. Media zastanawiają się, dlaczego właściwie amerykański przywódca opublikował materiał wygenerowany przez sztuczną inteligencję ze sobą w roli głównej.

W Stanach Zjednoczonych od wielu lat krąży teoria spiskowa nazywana "MedBeds", według której istnieją cudowne łóżka potrafiące wyleczyć każdą chorobę. Jej wyznawcy twierdzą, że takie urządzenie potrafi nawet odwrócić proces starzenia.

Tajemniczy wpis Trumpa

Tymczasem prawdziwy Donald Trump popełnił enigmatyczny wpis dotyczący sytuacji na Bliskim Wschodzie. Lakoniczny post może mieć związek z najbliższymi planami przywódcy.

"Istnieje prawdziwa szansa na wielkość Bliskiego Wschodu" – napisał w niedzielę na swojej platformie Truth Social Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wskazał jednak żadnych szczegółów dotyczących tego, co miał na myśli.

Agencja Reutera wskazuje jednak, że w poniedziałek w Białym Domu amerykański przywódca ma się spotkać z premierem Izraela Benjaminem Netanjah. Spotkanie polityków ma dotyczyć ustalenia ram porozumienia ws. Palestyny.

