Szwecja będzie miała broń jądrową? W kraju rozgorzała debata

Jak informuje "The Times", w kraju rozgorzała debata na temat tego, czy Szwecja powinna podjąć kolejną próbę zbudowania własnej bomby atomowej – samodzielnie albo we współpracy z sojusznikami z NATO.

Jimmy Åkesson, lider prawicowych Szwedzkich Demokratów (SD), od których poparcia zależy rządząca koalicja, był jednym z pierwszych, którzy wyrazili zainteresowanie tym pomysłem.

Robert Dalsjö, naukowiec ze Szwedzkiego Narodowego Instytutu Badań nad Obronnością (FOA), zaproponował omówienie rozwoju broni jądrowej z wykorzystaniem krajowych komponentów.

Alice Teodorescu Mave, posłanka do Parlamentu Europejskiego z centroprawicowej partii Chrześcijańscy Demokraci (KD), która jest częścią rządu, podziela ten pogląd. Uważa, że Szwecja powinna odegrać rolę w europejskiej strategii dotyczącej broni jądrowej.

Szwecja chciała zbudować własną bombę atomową. Czy podejmie kolejną próbę?

Szwecja ma sześć elektrowni jądrowych, które dostarczają 40 proc. energii elektrycznej. Ostatnia została zbudowana 40 lat temu. Jednak kraj nie posiada plutonu potrzebnego do produkcji bomby atomowej.

W przeszłości Szwecja była na dobrej drodze do wejścia w posiadanie broni jądrowej – wydobywała uran i zbudowała dwa reaktory jądrowe w celu produkcji plutonu.

W latach 1956 i 1957 władze potajemnie zdetonowały potężne bomby niedaleko wioski Nausta w Laponii, aby zasymulować niewielki wybuch atomowy, w ramach przygotowań do narodowego programu zbrojeń jądrowych. Pozostałością po tamtych eksplozjach jest jezioro Foajaure.

W 1957 r. CIA doszła do wniosku, że Szwecja ma program nuklearny wystarczająco zaawansowany, aby wyprodukować bombę w ciągu pięciu lat. W połowie lat 60. projekt zaczął słabnąć z powodu antyatomowego ruchu społecznego, ogromnych kosztów i tajnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych.

Obiekty, które powstały na potrzeby programu, zburzono, a w 2012 r. pozostały pluton został wysłany do USA.

