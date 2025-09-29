Premier Francji podejrzewany o kłamstwo ws. uzyskania tytułu magistra

Krajowy Związek Pracowników Publicznych Ministerstwa Edukacji (Snapen) wniósł skargę przeciwko Lecornu, zarzucając mu posługiwanie się tytułem magistra prawa publicznego bez ukończenia drugiego roku studiów.

Skargę skierowano do specjalnej komisji w Trybunale Sprawiedliwości Republiki, jedynego sądu we Francji uprawnionego do rozpatrywania skarg na urzędników państwowych.

Tajemnica studiów premiera Francji. Czy uzyskał tytuł magistra?

Sprawę zapoczątkowała publikacja francuskiej gazety internetowej Mediapart, która podała, że Lecornu nie ukończył dwóch pełnych lat studiów magisterskich, chociaż od 2016 roku oficjalnie przedstawiano go jako posiadającego tytuł magistra.

Polityk zapowiedział, że pozwie związek zawodowy za zniesławienie. Wyraził oburzenie "sztuczną kontrowersją", która, jego zdaniem, została w ten sposób wywołana.

Stacja RTL zwraca uwagę, że Lecornu na swojej stronie internetowej wspomina jedynie o "studiach prawniczych na Uniwersytecie Paris 2 Panthéon-Assas", bez szczegółów. Natomiast na profilu w LinkedIn, w sekcji "Wykształcenie", podaje "Magisterium, prawo publiczne, 2005-2008", na Uniwersytecie Panthéon-Assas.

Lecornu to człowiek Macrona

Sebastien Lecornu objął stanowisko premiera Francji 9 września br., po tym jak rząd jego poprzednika Francoisa Bayrou upadł w parlamencie z powodu projektu budżetu na 2026 rok, który przewidywał oszczędności w wysokości około 44 mld euro.

39-letni Lecornu uważany jest za lojalnego współpracownika prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Od 2017 roku, czyli od pierwszej kadencji Macrona, Lecornu zasiadał we wszystkich rządach. Zanim został premierem, pełnił funkcję ministra obrony (od 2022 roku).

Czytaj też:

Morawiecki: Upadł rząd we Francji. To samo czeka rząd Tuska