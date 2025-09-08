Francuski parlament zagłosował w poniedziałek za odwołaniem rządu Francoisa Bayrou z powodu planów ograniczenia rosnącego długu publicznego. Pogłębiło to kryzys polityczny i postawiło prezydenta Emmanuela Macrona przed zadaniem znalezienia piątego premiera w ciągu niespełna dwóch lat – podkreśla agencja Reutera.

74-letni Bayrou objął urząd premiera zaledwie dziewięć miesięcy temu. Pałac Elizejski poinformował, że Macron mianuje w najbliższych dniach nowego szefa rządu. Prezydent ma spotkać się z ustępującym premierem we wtorek i przyjąć od niego dymisję.

Morawiecki o sytuacji we Francji: To samo czeka rząd Tuska

Do sytuacji we Francji odniósł się na platformie X (dawniej Twitter) Mateusz Morawiecki. "Upadł rząd we Francji! To samo czeka rząd Tuska, który nie potrafi zarządzać finansami publicznymi i doprowadził je do ruiny" – napisał.

"Możemy uniknąć chaosu! Trzeba tylko partaczy odsunąć od władzy!" – stwierdził były premier.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. Ogromny deficyt

Pod koniec sierpnia rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok z deficytem na poziomie ponad 270 mld zł – poinformował Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

Wcześniej premier Donald Tusk zapowiadał, że deficyt w projekcie budżetu na 2026 rok będzie wysoki, "za wysoki, by być szczęśliwym", ale obejmuje on m.in. 200 mld zł wydatków na obronność.

Według Morawieckiego Polsce grozi przekroczenie konstytucyjnego progu 60 proc. długu względem PKB. Jeśli do tego dojdzie, Polska – zdaniem byłego premiera "straci wiarygodność, inwestorzy odwrócą się, a koszt obsługi długu wystrzeli w górę. Zapłacą za to oczywiście Polacy – wyższymi podatkami, drożyzną i kolejnymi wyrzeczeniami".

W ostatnim tygodniu sierpnia Ministerstwo Finansów podało szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2025 r. Dochody budżetu państwa wyniosły 313,8 mld zł, a wydatki 470,5 mld zł. Deficyt po lipcu to 156,7 mld zł.

