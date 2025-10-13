Przykry incydent w Knesecie. Przemówienie Trumpa zostało przerwane

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump przyleciał do Izraela, aby wystąpić na forum izraelskiego Knesetu (będzie czwartym w historii prezydentem USA, który wystąpi na forum Knesetu). Samolot z amerykańskim prezydentem przed godz. 9.00 czasu polskiego wylądował na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Na lotnisku na Trumpa czekali przedstawiciele najwyższych władz Izraela, z prezydentem i premierem na czele.

W trakcie przemówienia Donalda Trumpa w izraelskim parlamencie doszło do niecodziennego incydentu. Jak podała agencja Reuters, jedno z wystąpień prezydenta USA przerwał poseł z lewicowej opozycji.

Podczas gdy Trump przemawiał, parlamentarzysta zaczął głośno protestować. Po krótkiej chwili został wyprowadzony z sali przez służby porządkowe. Jego zachowanie wywołało reakcję zgromadzonych – część obecnych wstała i zaczęła bić brawo.

– Bardzo przepraszamy, panie prezydencie, prosimy o kontynuowanie – zwrócił się do Trumpa przewodniczący Knesetu Amir Ochana.

– Bardzo sprawna reakcja – odpowiedział amerykański przywódca, po czym, wśród oklasków i okrzyków poparcia, kontynuował swoje przemówienie.

Owacyjne przyjęcie w Knesecie

Pomijając powyższy incydent Trump został przyjęty w Knesecie niezwykle entuzjastycznie. Gdy wszedł na salę plenarną, parlamentarzyści i zaproszeni goście powitali go kilkuminutową owacją na stojąco.

W dalszej części ceremonii, gdy Amir Ochana dziękował prezydentowi USA za jego rolę w doprowadzeniu do porozumienia pokojowego w Strefie Gazy, słowa te kilkakrotnie przerywały kolejne wybuchy oklasków.

Atmosfera w izraelskim parlamencie była więc jednocześnie podniosła i napięta – z jednej strony entuzjastyczne powitanie amerykańskiego gościa, z drugiej nieoczekiwany protest, który jednak szybko został opanowany.

Hamas wypuścił wszystkich zakładników. Trump: Wojna jest skończona

Izrael i Hamas zgodziły się na pierwszy etap zaproponowanego przez przywódcę USA 20-punktowego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Od piątku w Strefie Gazy trwa zawieszenie broni.

– Wojna się skończyła – mówił Trump dziennikarzom w czasie lotu do Izraela. Pytany o perspektywy dla Bliskiego Wschodu, prezydent stwierdził, że jego zdaniem sytuacja ulegnie normalizacji. Dopytywany, czy zawieszenie broni w Strefie Gazy się utrzyma, Trump odpowiedział twierdząco. – Wszyscy są szczęśliwi, sądzę, że tak pozostanie – mówił. – Jestem dobry w kończeniu wojen. Jestem dobry w czynieniu pokoju – zaznaczył. Dodał, że chciałby odwiedzić Strefę Gazy.

O trwałym pokoju przywódcy ponad 20 państw będą rozmawiać w poniedziałek w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk.

