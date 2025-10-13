Hamas wypuścił wszystkich zakładników. Trump: Wojna jest skończona

Izraelski media przekazują, że uwalnianie zakładników rozpoczęło się o godzinie 8 czasu lokalnego (7 czasu polskiego) w rejonie korytarza Netzarim. Cała akcja trwała do godz. 10 czasu lokalnego (9 czasu polskiego) w Chan Junus.

Informacje o uwolnieniu zakładników potwierdziły izraelskie siły zbrojne.

Na początku zwolniono siedem osób, następnie pozostałe trzynaście. Izraelczycy zostali przekazani przedstawicielom Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Również Izrael wypuścił 1966 przetrzymywanych Palestyńczyków, wśród nich 250 odsiadujących wyroki dożywocia,

Izrael i Hamas zgodziły się na pierwszy etap zaproponowanego przez przywódcę USA 20-punktowego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Od piątku w Strefie Gazy trwa zawieszenie broni.

Trump przyleciał do Izraela

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ma wystąpić na forum izraelskiego Knesetu (będzie czwartym w historii prezydentem USA, który wystąpi na forum Knesetu). Samolot z amerykańskim prezydentem przed godz. 9.00 czasu polskiego wylądował na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Na lotnisku na Trumpa czekali przedstawiciele najwyższych władz Izraela, z prezydentem i premierem na czele.

– Wojna się skończyła – mówił Trump dziennikarzom w czasie lotu do Izraela. Pytany o perspektywy dla Bliskiego Wschodu, prezydent stwierdził, że jego zdaniem sytuacja ulegnie normalizacji. Dopytywany, czy zawieszenie broni w Strefie Gazy się utrzyma, Trump odpowiedział twierdząco. – Wszyscy są szczęśliwi, sądzę, że tak pozostanie – mówił. – Jestem dobry w kończeniu wojen. Jestem dobry w czynieniu pokoju – zaznaczył. Dodał, że chciałby odwiedzić Strefę Gazy.

O trwałym pokoju przywódcy ponad 20 państw będą rozmawiać w poniedziałek w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk.

