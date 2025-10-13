Hamas wypuścił pierwszych zakładników. "Wróg poddaje się"

Izraelska armia (IDF) poinformowała w piątek, że od południa (godzina 11:00 w Polsce) obowiązuje zawieszenie broni w Strefie Gazy, a żołnierze wycofali się na ustaloną linię wewnątrz enklawy. Hamas powinien teraz w ciągu 72 godzin uwolnić wszystkich izraelskich zakładników. Następnie Izrael ma wypuścić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

W poniedziałek palestyńska organizacja zaczęła wypuszczać pierwszych zakładników. Po godz. 7 Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi pierwszych siedmiu zakładników. Organizacja humanitarna poinformowała, że rozpoczęto "wieloetapową operację nadzorującą uwolnienie zakładników w ramach umowy Izraela z Hamasem".

Hamas ogłasza sukces

Komunikat wydał też Hamas. Palestyńska organizacja ogłasza sukces. "Deklarujemy nasze zaangażowanie w realizację osiągniętego porozumienia i związanych z nim harmonogramów, o ile okupanci [izraelscy] będą ich przestrzegać" – czytamy.

W oświadczeniu podkreślono, że "wrogowi nie udało się odzyskać swoich więźniów poprzez presję militarną, pomimo swojej przewagi wywiadowczej i przewagi siłowej. Wróg poddaje się i odzyskuje swoich więźniów poprzez umowę wymiany, zgodnie z obietnicą ruchu oporu od samego początku".

Trump osiągnął zawieszenie broni w Strefie Gazy. Hamas i Izrael podpisali porozumienie

To realizacja pierwszej fazy 20-punktowego planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, który został zatwierdzony w czwartek przez Hamas i Izrael, po negocjacjach prowadzonych w Egipcie.

Kolejne zapisy porozumienia obejmują m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie przez niego władzy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, a także odbudowę Strefy Gazy.

Izrael rozpoczął ofensywę na Strefę Gazy po tym, jak dwa lata temu bojownicy Hamasu zabili, według izraelskich danych, około 1200 osób i wzięli 251 zakładników podczas ataku na południowy Izrael 7 października 2023 r.

Według szacunków palestyńskiego ministerstwa zdrowia kontrolowanego przez Hamas, w wyniku działań izraelskiej armii w Strefie Gazy zginęło ponad 67 tys. osób, głównie kobiet i dzieci.

