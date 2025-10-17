Powstanie "Łuk Trumpa". Prezydent USA pokazał projekty

Monument ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Koszt jego budowy mieliby pokryć zwolennicy amerykańskiego przywódcy.

Łuk, którego powstanie ogłosił Trump, ma przypominać słynny Łuk Triumfalny w Paryżu. Budowla powstanie po drugiej stronie rzeki Potomac, aby była widoczna dla osób wjeżdżających do stolicy Stanów Zjednoczonych przez Most Pamięci.

Trump wskazał swój ulubiony projekt

Jak podaje portal tvp.info, Donald Trump zaprezentował wstępne wizualizacje monumentu podczas spotkania w Gabinecie Owalnym. Prezydent Stanów Zjednoczonych wspomniał również o trzech wersjach projektu: małej, średniej i największej. Jak zaznaczył, ostatnia z wymienionych jest jego ulubioną.

Eksperci podkreślają jednak, że sam proces projektowania i zatwierdzenia budowli może potwać jeszcze wiele lat. Oznacza to, że zakończenie prac związanych z powstaniem łuku nie nastąpi przed obchodami 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych.

Finansowanie monumentu musi pochodzić wyłącznie od prywatnych fundatorów. Amerykańskie prawo zabrania bowiem wykorzystywania funduszy publicznych na takie inicjatywy.

Trump kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla

W ubiegły piątek wenezuelska polityk opozycji, Maria Corina Machado, została ogłoszona laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Została doceniona "za niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i walkę o sprawiedliwą i pokojową transformację od dyktatury do demokracji". Machado walczyła o wolne i uczciwe wybory w Wenezueli przez ponad 20 lat.

W odpowiedzi Biały Dom oskarżył Komitet Noblowski o "stawianie polityki ponad pokojem" i oświadczył, że prezydent USA "będzie nadal negocjował porozumienia pokojowe, kładł kres wojnom i ratował ludzkie życie".

Donald Trump nigdy nie ukrywał, że liczy na Pokojowego Nobla. Jak podkreślał, w trakcie swojej krótkiej prezydentury zapobiegł już siedmiu wojnom – z wyjątkiem tej na Ukrainie, którą w czasie kampanii wyborczej obiecał zakończyć "w ciągu 24 godzin".

