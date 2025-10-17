Przełomowy akt oskarżenia. Chodzi o członków Antify

W USA ukazała się informacja, że Cameron Arnold z Dallas i Zachary Evetts z Waxahachie w Teksasie zostali oskarżeni o udzielanie wsparcia terrorystom w związku z udziałem w postrzeleniu funkcjonariusza policji w ośrodku zatrzymań dla imigrantów. Obaj zostali aresztowani w lipcu wraz z ośmioma innymi osobami i początkowo oskarżeni o usiłowanie zabójstwa i przestępstwa użycia broni.

Żaden z oskarżonych nie złożył jeszcze oświadczenia w sprawie, ale Arnold i Evetts mają to zrobić podczas rozprawy sądowej 22 października. Adwokat Arnolda stwierdził, że z niecierpliwością czeka na możliwość obrony swojego klienta podczas procesu. Prawnicy Evettsa nie odpowiedzieli redakcji Newsmax na prośbę o komentarz.

W Stanach Zjednoczonych pełne nazwiska osób oskarżonych są zazwyczaj jawne i podawane w dokumentach sądowych oraz w relacjach medialnych.

FBI: Po raz pierwszy w historii

"Po raz pierwszy w historii: FBI aresztowało anarchistycznych brutalnych ekstremistów zrzeszonych w Antifie, a zarzuty o terroryzm postawiono w związku z atakiem Prairieland ICE, który miał miejsce 4 lipca w Teksasie" – przekazał szef FBI Kash Patel.

Newsmax zwraca uwagę, że Arnoldowi i Evettsowi zarzucono wspieranie terrorystów, a nie wspieranie organizacji terrorystycznej, co jest czynem zabronionym opisanym w innym przepisie.

W akcie oskarżenia złożonym w środę przed sądem federalnym w Teksasie prokuratorzy wskazali, że Arnold i Evetts należeli do "komórki" Antify, która 4 lipca przeprowadziła atak na ośrodek zatrzymań organów imigracyjnych i celnych w Alvarado w Teksasie.

Antifa – organizacja terrorystyczna

Przypomnijmy, że we wrześniu tego roku, zgodnie z zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa, USA uznały Antifę za organizację terrorystyczną.

Jest to wywodząca się z Niemiec skrajnie lewicowa organizacja zrzeszająca bojówkarzy, aktywna w USA i w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce. Osoby należące do Antify często określają siebie jako "antyfaszystów".

Organizacja jest oficjalnie nie ma formalnego kierownictwa czy wewnętrznej hierarchii, co będzie stanowiło kłopot, by uznać ją za grupę terrorystyczną w Stanach. Prezydent Trump jest jednak w tej sprawie dodatkowo zdeterminowany po motywowanym politycznie morderstwie Charliego Kirka.

