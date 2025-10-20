Zaskakujące dane. W kolejnym europejskim kraju młodzież powraca do katolicyzmu

Zjawisko opisuje francuski tygodnik "Famille chrétienne”. Jak podaje, w Irlandii Północnej, gdzie niemal wszyscy wierzący (99 proc.) identyfikują się jako chrześcijanie, to właśnie katolicyzm szczególnie przyciąga ludzi młodych. Według badania, opublikowanego 8 października przez Iona Institute for Religion and Society, zainteresowanie Kościołem katolickim dominuje we wszystkich grupach wiekowych poniżej 55. roku życia.

Młodzież docenia znaczenie Kościoła w społeczeństwie

Wśród mieszkańców Irlandii Północnej w wieku 18-24 lat blisko 30 proc. ma "bardzo pozytywne” zdanie o chrześcijaństwie, a 34 proc. docenia Kościół katolicki. To więcej niż w przypadku Kościołów protestanckich, o których pozytywnie wypowiada się jedynie 28 proc. młodzieży. Ponadto 45 proc. młodych ludzi w tym przedziale wiekowym uważa nauczanie Kościoła katolickiego za korzystne dla całego społeczeństwa, a 62 proc. z nich nie chciałoby, aby Kościół katolicki i jego znaczenie zmniejszyło się w społeczeństwie Irlandzkim. To proporcje większe, niż we wszystkich grupach społecznych razem wziętych – zarówno w Irlandii Północnej, jak też w Republice Irlandii.

Powrót do wiary na Wyspach Brytyjskich

Jak zauważa "Famille chrétienne”, wyniki przeprowadzonych w Irlandii badań wpisują się w trend powrotu do wiary, obserwowany na Wyspach Brytyjskich. Według studium, zatytułowanego "Ciche przebudzenie”, opublikowanego przez Bible Society, między 2018 a 2025 r. liczba osób w Anglii i Walii uczestniczących we Mszy św. przynajmniej raz w miesiącu wzrosła z 3,7 mln do 5,8 mln, a więc o 56 proc. Największy, bo stuprocentowy wzrost, zanotowano właśnie w przedziale wiekowym 18-24.

Zmieniły się też proporcje anglikanów i katolików w społeczeństwie angielskim i walijskim. W 2018 r. było to odpowiednio 41 proc. i 23 proc., zaś obecnie liczba anglikanów zmniejszyła się do 34 proc., a liczba katolików wzrosła do 31 proc.

