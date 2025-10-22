Korupcja w ONZ. Ukrainiec zostanie wydany Stanom Zjednoczonym

Wanszelbojma aresztowano w marcu 2025 r. w hiszpańskim mieście Alicante na podstawie międzynarodowego nakazu wydanego przez Stany Zjednoczone.

W październiku 2024 r. trybunał ONZ nakazał Ukraińcowi zwrot 58,8 mln dolarów utraconych w wyniku umów, które jako szef UNOPS zawarł z brytyjskim biznesmenem Davidem Kendrickiem. W zamian, jak ustalił trybunał, Wanszelbojm otrzymał pożyczki bez odsetek, mercedesa dla swojej żony i świadczenia dla swoich dzieci na łączną kwotę ponad 3 mln dolarów.

Hiszpania wyda USA Ukraińca oskarżonego o korupcję w ONZ

Hiszpańscy sędziowie orzekli, że Ukrainiec zostanie poddany ekstradycji do USA z powodu trzech z sześciu postawionych mu zarzutów: wymuszenia i przekupstwa w związku z członkostwem w organizacji otrzymującej fundusze federalne, oszustwa i prania pieniędzy.

Adwokaci byłego szefa UNOPS mają trzy dni na odwołanie się od decyzji o ekstradycji.

Wanszelbojm pracował dla ONZ od 1992 r. W 2006 r. stanął na czele Biura ONZ ds. Usług Projektowych, agencji świadczącej usługi w zakresie infrastruktury, zaopatrzenia i zarządzania projektami. Został zwolniony w styczniu 2023 r. po przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia.

