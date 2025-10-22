Te rakiety mogą uderzyć w USA. Wszystko pod okiem Putina

Podczas ćwiczeń odpalono m.in. międzykontynentalne pociski balistyczne. To śmiercionośna broń, która byłaby w stanie uderzyć w cele rozlokowane nawet w Stanach Zjednoczonych.

Media donoszą, że prezydent Rosji zdecydował się na dokonanie pokazu siły Moskwy niedługo po tym, jak Biały Dom przekazał, że w "najbliższej przyszłości" nie dojdzie do spotkania między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Informacja pojawiła się po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji USA i Rosji – Marco Rubio i Siergieja Ławrowa. Spotkanie miało się odbyć w Budapeszcie.

– Ukraina ponownie wyraziła gotowość do zakończenia wojny. Przeprowadziliśmy spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych i uzgodniliśmy, że właśnie w ten sposób spróbujemy zorganizować dialog – wokół linii, jaka istnieje obecnie. Taki był też sygnał prezydenta Trumpa skierowany do jego zespołu, również publicznie. Linia frontu może stać się początkiem dyplomacji – skomentował Wołodymyr Zełenski.

Pokaz rosyjskiej siły nuklearnej

Z kolei Władimir Putin zaznaczył, że ćwiczenia balistyczne były zaplanowane już wcześniej.

"Podczas szeroko zakrojonych manewrów, Rosjanie odpalili różne rodzaje pocisków, w tym międzykontynentalne pociski balistyczne Jars i Siniewa" – informuje portal polsatnews.pl.

Według Kremla celem ćwiczeń było wzmocnienie rosyjskiego wojska na lądzie, morzu i w powietrzu. Manewry miały być również pokazem rosyjskiej potęgi nuklearnej. W przeszłości Władimir Putin często wskazywał na ten arsenał jako sygnał ostrzegawczy dla Ukrainy i państw NATO.

W ramach ćwiczeń z kosmodromu w Plesiecku wystrzelono międzykontynentalny pocisk balistyczny RS-24 Jars. Rakieta trafiła w cel na poligonie na Kamczatce. Natomiast przy użyciu atomowego okrętu podwodnego Briańsk, przebywającego na Morzu Barentsa, wystrzelono pocisk R-29 Siniewa.

Jak podaje Polsat News, oba wystrzelone pociski mają zasięg 11 tys. km, natomiast Siniewa może przenosić nawet 11 głowic nuklearnych.

