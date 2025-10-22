Putin nie leci do RPA. Pieskow przekazał decyzję

Pieskow przekazał, że Putin nie uda się Johannesburga w Republice Południowej Afryki na szczyt grupy G20, zaplanowany na 22-23 listopada. Jednocześnie przekazał, że Rosję będzie reprezentował inny wysoki rangą przedstawiciel.

"Poinformujemy w odpowiednim czasie, kto to będzie" – oznajmił Dmitrij Pieskow podczas konferencji prasowej. Po szczycie w Johannesburgu rotacyjne przewodnictwo w G20 przejmą Stany Zjednoczone.

Decyzja Putina może mieć związek z grożącym mu w razie wyjazdu poza Rosję aresztowaniem. Przypomnijmy, że w marcu 2023 r. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakazy aresztowania rosyjskiego przywódcy oraz komisarz ds. praw dzieci w jego biurze, Marii Lwowej-Biełowej. Obojgu zarzucono popełnienie zbrodni wojennych, polegających na przyzwoleniu na przymusowe przesiedlenia do Rosji cywilów, zwłaszcza dzieci, z terytoriów Ukrainy zajętych przez armię rosyjską.

PAP wskazuje, że w sierpniu 2023 r. i lipcu tego roku Putin wirtualnie uczestniczył w szczytach grupy BRICS (odpowiednio w Johannesburgu i Rio de Janeiro). Nie wziął za to udziału w ubiegłorocznym spotkaniu przywódców grupy G20 w Rio de Janeiro. Putina zastępował szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow.

Europa szykuje trybunał dla Putina. Historyczna decyzja Unii

Unia Europejska rozpoczęła finansowanie specjalnego trybunału, który ma sądzić prezydenta Rosji Władimira Putina oraz innych rosyjskich urzędników odpowiedzialnych za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie.

"Utworzyliśmy specjalny trybunał do spraw zbrodni agresji, a teraz zapewniamy również jego finansowanie" – powiedziała Kallas, cytowana przez agencję Reutera. Wezwała także inne państwa i organizacje do przyłączenia się do inicjatywy. "Bez odpowiedzialności nie będzie sprawiedliwego i trwałego pokoju" – podkreśliła. Estońska polityk wystąpiła wspólnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zaznaczając, że celem działań Unii jest doprowadzenie do pociągnięcia rosyjskiego przywódcy do odpowiedzialności za agresję na Ukrainę.

Międzynarodowy Trybunał Karny już w 2023 roku wydał nakaz aresztowania Putina w związku ze zbrodnią wojenną polegającą na deportacji ukraińskich dzieci z terenów okupowanych przez Rosję. Moskwa, która nie jest stroną traktatu MTK, odrzuca legalność tego nakazu.

