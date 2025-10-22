Inwazja Rosji na Ukrainę. "Putinowi obiecano już Pokrowsk i Kupiansk"
Inwazja Rosji na Ukrainę. "Putinowi obiecano już Pokrowsk i Kupiansk"

Władimir Putin, prezydent Rosji
Władimir Putin, prezydent Rosji Źródło: Wikimedia Commons / Kremlin.ru
Według nieoficjalnych doniesień, Władimir Putin nie jest skłonny do zakończenia wojny na Ukrainie i zamierza przedłużyć rozpoczęcie rozmów pokojowych, aby poprawić pozycję rosyjskich wojsk.

Według urzędnika bliskiego Kremlowi, strona rosyjska nie jest usatysfakcjonowana propozycją prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącą zamrożenia walk na obecnej linii frontu. – Przerwanie działań wojennych teraz oznaczałoby wkrótce to samo ryzyko i powrót do punktu wyjścia, tylko wojska będą musiały się zregenerować – powiedziało źródło portalu Wierstka, na które powołuje się The Moscow Times.

Putin nadal nie zamierza spotykać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w celu podpisania jakichkolwiek porozumień i zamierza "wyczerpać Zachód", który zdaniem Moskwy jest już zmęczony wspieraniem Kijowa.

– Sztab Generalny i dowódcy wojskowi już obiecali Putinowi Pokrowsk i Kupiańsk. Trwają tam zacięte walki. Dopóki nie skonsolidujemy tych pozycji, nie będziemy rozmawiać o (zamrożeniu – red.) linii frontu – oświadczył ekspert współpracujący z Kremlem.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że od czasu spotkania Putina i Trumpa na Alasce stanowiska walczących stron nie uległy zasadniczej zmianie, a prezydent USA "nadal nie ma nic do zaoferowania ani nam, ani im".

Szczyt Trump-Putin w Budapeszcie pod znakiem zapytania. "Po co latać przez cały świat?"

Rozmówca portalu zakwestionował możliwość zorganizowania nowego szczytu prezydentów Rosji i USA w Budapeszcie, który według najnowszych doniesień, został przełożony na czas nieokreślony. – Po co latać przez cały świat, błagać o przelot i wywoływać całe to zamieszanie? – przekazało źródło.

W ubiegłym tygodniu Trump odbył rozmowę telefoniczną z Putinem, po której zapowiedział, że wkrótce spotkają się w Budapeszcie. Nie podał jednak daty. We wtorek przedstawiciel Białego Domu poinformował media, że "nie ma planów w najbliższej przyszłości" zorganizowania takiego szczytu.

Później sam Trump oświadczył, że nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, ale nie chciałby mieć "zmarnowanego czasu". Jak dodał, Rosja i Ukraina tracą tygodniowo od 5 do 7 tys. żołnierzy i powtórzył swoją propozycję zamrożenia działań wojennych na linii frontu.

Putin w zamian za zawieszenie broni żąda od Ukrainy całego Donbasu, w tym terytoriów, których nie kontroluje rosyjska armia. W piątek podczas spotkania Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu Amerykanie przedstawili mu zaproponowany przez Moskwę plan oddania Donbasu w zamian za niewielką część obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Zełenski odrzucił ten pomysł.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: The Moscow Times
