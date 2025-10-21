Zatrzymanie Putina w Budapeszcie? Jednoznaczny komentarz MTK

To właśnie stolica Węgier została wybrana jako miejsce zapowiadanego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem – data nie jest jeszcze publicznie znana.

Informację o planowanym szczycie na Węgrzech przekazał w ubiegłym tygodniu, na kilka godzin przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy, Donald Trump, który tego samego dnia odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.

"Trzeba sprawdzić, czy możemy zakończyć tę haniebną wojnę między Rosją a Ukrainą" – napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiadając spotkanie w Europie.

MTK zabrało głos ws. Putina

Międzynarodowy Trybunał Karny podkreśla, że polega na państwach w zakresie egzekwowania swoich decyzji. W oświadczeniu wysłanym redakcji WP.pl, MTK wskazuje, że "jest to nie tylko obowiązek prawny Trybunału wynikający ze Statutu Rzymskiego, ale także odpowiedzialność wobec innych państw-stron".

Podkreślono, że gdy państwa mają obawy dotyczące współpracy z Trybunałem, mogą skonsultować się z nim w odpowiednim czasie i w skuteczny sposób.



"Jednakże państwa nie mogą jednostronnie decydować o zasadności decyzji prawnych Trybunału. Jak stanowi art. 119 statutu, »wszelkie spory dotyczące funkcji sądowych Trybunału rozstrzyga Trybunał«" – dodano.

MTK wskazuje ponadto, że w przypadku braku współpracy Trybunał może wydać orzeczenie i poinformować o tym Zgromadzenie Państw-Stron, aby podjęło ono wszelkie środki, które uzna za stosowne.

Sikorski sugeruje zatrzymanie Putina w Polsce

Szef MSZ Radosław Sikorski był pytany we wtorek w Radiu Rodzina o planowane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które ma odbyć się w Budapeszcie. Narastają spekulacje, czy rosyjski dyktator mógłby udać się na Węgry samolotem np. przelatującym przez przestrzeń powietrzną Polski. Co wtedy powinna zrobić Warszawa?

– Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze – skomentował minister spraw zagranicznych. Przypomnijmy, że przywódca Federacji Rosyjskiej od 2023 r. jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

– To, że członek Unii Europejskiej, jeszcze zobowiązany przez MTK, zaprasza do siebie prezydenta Putina, budzi nie tylko niesmak, ale pokazuje też, że Węgry stawiają się nie jako część Zachodu, ale pomiędzy Zachodem i Rosją – ocenił Sikorski.

