Polska zatrzyma Putina? Mentzen ostro o pomyśle Sikorskiego

Szef MSZ Radosław Sikorski był pytany we wtorek w Radiu Rodzina o planowane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które ma odbyć się w Budapeszcie. Narastają spekulacje, czy rosyjski dyktator mógłby udać się na Węgry samolotem np. przelatującym przez przestrzeń powietrzną Polski. Co wtedy powinna zrobić Warszawa?

– Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze – skomentował minister spraw zagranicznych. Przypomnijmy, że przywódca Federacji Rosyjskiej od 2023 r. jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

– To, że członek Unii Europejskiej, jeszcze zobowiązany przez MTK, zaprasza do siebie prezydenta Putina, budzi nie tylko niesmak, ale pokazuje też, że Węgry stawiają się nie jako część Zachodu, ale pomiędzy Zachodem i Rosją – ocenił Sikorski.

Rząd zignorował Trybunał w Hadze. Mentzen przypomniał sprawę Netanjahu

Do słów szefa MSZ odniósł się już lider Konfederacji Sławomir Mentzen."Sikorski odgraża się, że nie może zagwarantować, że polski sąd na nie nakaże przechwycenia samolotu z Putinem nad terytorium Polski, ponieważ Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Mam z tym dwa problemy" – napisał.

Po pierwsze, twierdzi Mentzen, przechwytywanie samolotu z prezydentem mocarstwa atomowego lecącego na rozmowy pokojowe z prezydentem innego mocarstwa atomowego "wydaje się być dosyć ryzykowne i może mieć zupełnie nieprzewidywalne konsekwencje".

Po drugie, polityk przypomniał, że ten sam Trybunał wydał taki sam nakaz ścigania Binjamina Netanjahu. "Mimo to, polski rząd gwarantował mu bezpieczeństwo podczas rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Dlaczego Polska w jednej sprawie zupełnie olewa MTK, a w innej chce się MTK słuchać, nawet ryzykując odwet ze strony Rosji?" – pyta poseł.

