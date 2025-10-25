Jak informuje ukraiński wywiad (HUR), kremlowscy propagandyści opracowali nowe zalecenia metodyczne mające na celu "zapobieganie rozprzestrzenianiu się ideologii terroryzmu, ekstremizmu i neonazizmu" wśród młodych ludzi zamieszkujących terytoria Ukrainy tymczasowo okupowane przez Rosję.

W dokumencie zaleca się okupantom i lokalnym kolaborantom identyfikowanie dzieci, które zamieszczają antyputinowskie komentarze w mediach społecznościowych, interesują się wydarzeniami na Ukrainie lub po prostu czytają międzynarodowe materiały i prowadzenie z nimi "pracy edukacyjnej".

Jak wygląda "edukacja" pod rosyjską okupacją?

"Kremlowska «edukacja» ma na celu ukształtowanie u dzieci światopoglądu zniekształconego przez moskiewską propagandę" – zauważa HUR. W szczególności podręcznik kładzie nacisk na ograniczanie dostępu nastolatków do materiałów historycznych, zwłaszcza dotyczących II wojny światowej. Zamiast tego proponuje narzucenie rosyjskiej propagandy o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, która ma na celu utrwalenie rosyjskiej narracji imperialnej.

Wytyczne zobowiązują także do regularnego prowadzenia zajęć ideologicznych, które budują u dzieci tolerancję wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wpajają wartości publicznego posłuszeństwa wobec władzy.

"Tego rodzaju działania Kremla są nieodłączną częścią ludobójstwa narodu ukraińskiego – agresywna propaganda wśród dzieci, mająca na celu zniszczenie ich tożsamości narodowej, rażąco narusza normy prawa międzynarodowego" – napisano w raporcie.

Ukraińskie dzieci deportowane do Rosji

Władze w Kijowie szacują, że Rosjanie wywieźli z okupowanych terenów Ukrainy około 20 tys. dzieci. Udział w przymusowych przesiedleniach ukraińskiej ludności cywilnej był podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w 2023 r. nakazu aresztowania Władimira Putina.

Wydanie nakazu oznacza, że rosyjski prezydent może zostać aresztowany na terytorium państwa, które podpisało i ratyfikowało Statut Rzymski, ustanawiający Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Stronami Statutu Rzymskiego jest ponad 120 państw, w tym Polska. Został on sporządzony w Rzymie 17 lipca 1998 r.

Na liście osób, wobec których wydany został nakaz aresztowania, jest także rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa.

