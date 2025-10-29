"Nie ma tego na świecie". Putin chwali się nową bronią

O teście przywódca Rosji poinformował podczas środowej wizyty w Centralnym Wojskowym Szpitalu Klinicznym im. P. W. Mandryki, w Moskwie. Posejdon to bezzałogowy pojazd podwodny o napędzie atomowym, który ma być zdolny do przenoszenia ładunków jądrowych. – Wczoraj przeprowadziliśmy test jeszcze jednego perspektywicznego kompleksu, to bezzałogowy pojazd podwodny Posejdon, także z reaktorem nuklearnym – powiedział Putin. Torpedy Posejdon mają być uzbrojeniem dla rosyjskich okrętów podwodnych projektu 949 Antiej (w kodzie NATO Oscar II). Jedna jednostka ma mieć możliwość przenoszenia do sześciu takich torped.

Niedawno Kreml informował o teście innej broni, również z napędem jądrowym. Chodzi o pocisk manewrujący Buriewiestnik. Władimir Putin wskazał, że rosyjscy specjaliści mówili mu kiedyś, że skonstruowanie takiej broni prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe. – To unikatowy produkt, którego nikt na świecie nie posiada – chwalił się polityk. Nazwa pocisku została wyłoniona w ramach głosowaniu zorganizowanego w serwisie internetowym Ministerstwa Obrony Rosji.

Kreml zadowolony z wyników testu

Wiadomo, że Władimir Putin polecił gen. Gierasimowowi podjęcie decyzji w sprawie klasyfikacji nowego pocisku oraz rozpoczęcie przygotowania infrastruktury niezbędnej do rozmieszczenia systemu Buriewiestnik w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. przywódca Kremla ogłosił, że decydujące testy broni zostały zakończone i jest ona gotowa do dalszych prac przygotowawczych.

Z kolei szef Sztabu Generalnego oświadczył, że podczas testów przeprowadzonych 21 października Buriewiestnik pokonał dystans 14 tys. kilometrów i przebywał w powietrzu przez ok. 15 godzin. Gen. Walerij Gierasimow stwierdził, że nie jest to limit i możliwe jest poszerzenie zasięgu.

