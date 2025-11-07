Świąteczne słodycze coraz droższe. Ceny znacznie podskoczyły

Analiza aplikacji porównawczej Smhaggle, o której napisała niemiecka agencja prasowa DPA, wskazuje, że czekoladowe mikołaje kosztują – zależnie od marki i wielkości – nawet o 25 proc. więcej, a w niektórych przypadkach nawet o dwie trzecie więcej. Mikołaj z mlecznej czekolady o wadze 70 gramów znanego producenta kosztuje obecnie 3,99 euro. Porównywalne produkty innych marek z większą wagą kosztują 2,99 euro.

Z kolei w porównaniu z poprzednim rokiem cena 250-gramowego opakowania piernikowych kostek domino wzrosła o około 25 proc. Za 300 gramów nadziewanych serc z piernika konsumenci płacą nawet o 60 proc. więcej. Niezależnie od tego, czy chodzi o znane marki, czy marki własne, produkty kosztują teraz ponad 3 euro za sztukę.

Aplikacja Smhaggle porównała dominujące ceny półkowe w dużych sieciach handlowych. Regionalnie oraz w sklepach prowadzonych przez niezależnych detalistów ceny mogą się różnić.

Analitycy nie uwzględniają promocji. Sezon dopiero się rozpoczął, więc ceny mogą się jeszcze zmienić.

Federalny Związek Niemieckiego Przemysłu Cukierniczego zaznacza, że ceny detaliczne ustala handel, a nie producenci. W ostatnim czasie cena kakao nieco spadła, ale nadal jest dwukrotnie lub nawet trzykrotnie wyższa niż trzy lata temu.

Dane firmy badania rynku NIQ pokazują, że do połowy października w Niemczech sprzedano około 10 proc. mniej świątecznych słodyczy niż w roku ubiegłym. Znacznie wzrósł natomiast udział produktów kupowanych w promocjach. W 2024 roku o tej porze było to 46 proc. Obecnie jest to już 66 proc.

