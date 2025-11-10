Większość Niemców przeciwko zakazowi sprzedaży aut spalinowych

Z nowego sondażu przeprowadzonego przez YouGov wynika, że Niemcy popierają działania służące ochronie klimatu, ale przede wszystkim wtedy, kiedy sami na nich korzystają albo nie są one dla nich zbyt dużym obciążeniem.

69 proc. ankietowanych jest przeciwna zakazowi produkcji i sprzedaży pojazdów z silnikami diesla i benzynowymi. Z kolei 68 proc. nie chce ograniczać tygodniowych zakupów produktów mlecznych i mięsnych. 50 proc. ankietowanych jest przeciwnych podwyżkom cen biletów lotniczych w związku z działaniami na rzecz ochrony klimatu.

Poparciem Niemców cieszą się za to: dotacje państwowe na energooszczędne budownictwo mieszkaniowe (69 proc. jest za), inwestycje w produkcję krajową (71 proc.), zakaz stosowania jednorazowych tworzyw sztucznych (69 proc.) oraz wyższe podatki dla przedsiębiorstw o wysokiej emisji CO2 (66 proc.).

Zgodnie z wynikami sondażu większość Niemców (63 proc.) martwi się globalnym ociepleniem. Oznacza to spadek – to najmniej Niemców od dwóch lat. Prawie połowa ankietowanych (46 proc.) podziela optymistyczny pogląd, że najgorsze skutki zmian klimatycznych można jeszcze odwrócić, choć wymagać to będzie to drastycznych zmian. 16 proc. jest zdania, że utrzymanie statusu quo jest wystarczające. Reszta jest pesymistyczna i twierdzi, że jest już za późno, aby uratować klimat (15 procent).

Sondaż opublikowano w związku z rozpoczynającą się w poniedziałek w brazylijskim Belém30. konferencją klimatyczną ONZ. Niemcy mają szansę osiągnąć krajowe cele klimatyczne na 2030 rok, jednak są poważne wątpliwości co do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych w obliczu konieczności pobudzenia gospodarki Niemiec.

Czytaj też:

"Ceny eksplodują". Zalewska: Będzie razy dwa tak źle, jak jest w tej chwiliCzytaj też:

Bruksela forsuje zmianę traktatów. Europoseł Lewicy: Nic nam nie grozi